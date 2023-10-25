МХП вперше представила на міжнародній виставці Anuga снеки власного виробництва

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Продукція ready-to-eat набирає обертів у всьому світі – в умовах швидкого життя споживачі все менше часу витрачають на приготування їжі, щоб концентруватися на інших важливих для себе заняттях. МХП як кулінарна компанія прагне забрати клопоти, повʼязані з приготуванням їжі, на себе й робить акцент на виробництві готових до вживання продуктів. Снеки – один із таких. І цьогоріч МХП вперше представила снеки власного виробництва на одній з найбільших виставок продуктів харчування та напоїв Anuga в Кельні (Німеччина). Подія зібрала близько 140 тис. учасників з 200 країн, передає УНН і з посиланням на прес-службу МХП.