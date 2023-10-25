МХП вперше представила на міжнародній виставці Anuga снеки власного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Продукція ready-to-eat набирає обертів у всьому світі – в умовах швидкого життя споживачі все менше часу витрачають на приготування їжі, щоб концентруватися на інших важливих для себе заняттях. МХП як кулінарна компанія прагне забрати клопоти, повʼязані з приготуванням їжі, на себе й робить акцент на виробництві готових до вживання продуктів. Снеки – один із таких. І цьогоріч МХП вперше представила снеки власного виробництва на одній з найбільших виставок продуктів харчування та напоїв Anuga в Кельні (Німеччина). Подія зібрала близько 140 тис. учасників з 200 країн, передає УНН і з посиланням на прес-службу МХП.
Деталі
МХП представила на виставці Anuga м’ясні снеки та фруктові слайси. Мʼясні снеки — це добре відомі українцям сушені слайси РябChick, які для споживачів за кордоном компанія випускає під брендом Chick&Go. Другий продукт цієї категорії — натуральні фруктові слайси, виготовлені із добірних фруктів без додавання цукру.
“Стратегія розвитку снеків дозволяє компанії підтримувати довгострокову стратегію бути кулінарною компанією та виробляти продукти харчування, що покращують життя споживачів. Снеки, зокрема м’ясні та фруктово-овочеві, — перспективний формат готової до вживання їжі. На виставці ми вкотре відчули жвавий інтерес до цієї категорії продуктів, оскільки вони досить успішно вирішують проблеми щодо швидкості, а головне — якості перекусів. Ми вже узгодили низку наступних кроків із потенційними партнерами. І зовсім скоро європейські, та й не тільки, споживачі матимуть можливість самостійно оцінити наші продуктові рішення, а ми якісно розширимо географію МХП як кулінарної компанії, що працює для людей”, — ділиться Сергій Іванов, радник голови правління МХП.
Категорія снеків МХП нині представлена кількома видами. Перші — це сушені слайси РябChick, протеїновий ситний перекус. У їхньому складі лише курка та спеції, вони містять до 81% білка, у виробництві не використовується фритюр, слайси не смажаться, а сушаться. Тоненькі та хрумкі слайси стрімко завойовують любов українців. А тепер компанія адаптувала перекус і для європейського ринку, і він доступний там під брендом Chick&Go. Слайси обох брендів зручно брати з собою на роботу, навчання, подорожі, походи, тренування.
Фруктові слайси — новий продукт МХП, який виготовляється з добірних фруктів без додавання цукру. Це не тільки чудове джерело енергії з вітамінним вмістом, яке підходить для насичення, а й ідеальне доповнення до десертів, молочних продуктів, напоїв та коктейлів.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.