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МХП впервые представила на международной выставке Anuga снеки собственного производства

Киев • УНН

 • 150920 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Продукция ready-to-eat набирает обороты во всем мире – в условиях быстрой жизни потребители все меньше времени тратят на приготовление пищи, чтобы концентрироваться на других важных для себя занятиях. МХП как кулинарная компания стремится забрать хлопоты, связанные с приготовлением пищи, на себя и делает акцент на производстве готовых к употреблению продуктов. Снеки – один из таких. И в этом году МХП впервые представила снеки собственного производства на одной из крупнейших выставок продуктов питания и напитков Anuga в Кельне (Германия). Событие собрало около 140 тыс. участников из 200 стран, передает УНН и со ссылкой на пресс-службу МХП.

МХП впервые представила на международной выставке Anuga снеки собственного производства

Детали

МХП представила на выставке Anuga мясные снеки и фруктовые слайсы. Мясные снеки — это хорошо известные украинцам сушеные слайсы РябСһіск, которые для потребителей за рубежом компания выпускает под брендом Chick&Go. Второй продукт этой категории — натуральные фруктовые слайсы, изготовленные из отборных фруктов без добавления сахара.

“Стратегия развития снеков позволяет компании поддерживать долгосрочную стратегию быть кулинарной компанией и производить продукты питания, которые улучшают жизнь потребителей. Снеки, в частности мясные и фруктово-овощные, — перспективный формат готовой к употреблению пищи. На выставке мы в очередной раз ощутили живой интерес к этой категории продуктов, поскольку они достаточно успешно решают проблемы по скорости, а главное — качеству перекусов. Мы уже согласовали ряд следующих шагов с потенциальными партнерами. И совсем скоро европейские, да и не только, потребители будут иметь возможность самостоятельно оценить наши продуктовые решения, а мы качественно расширим географию МХП как кулинарной компании, которая работает для людей”, — делится Сергей Иванов, советник главы правления МХП.

Категория снеков МХП сейчас представлена несколькими видами. Первые — это сушеные слайсы РябСһіск, протеиновый сытный перекус. В их составе только курица и специи, они содержат до 81% белка, в производстве не используется фритюр, слайсы не жарятся, а сушатся. Тоненькие и хрустящие слайсы стремительно завоевывают любовь украинцев. А теперь компания адаптировала перекус и для европейского рынка, и он доступен там под брендом Chick&Go. Слайсы обоих брендов удобно брать с собой на работу, учебу, путешествия, походы, тренировки.

Фруктовые слайсы — новый продукт МХП, который изготавливается из отборных фруктов без добавления сахара. Это не только отличный источник энергии с витаминным содержанием, который подходит для насыщения, а и идеальное дополнение к десертам, молочным продуктам, напиткам и коктейлям.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей “Мясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

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