МХП вперше поставить курячий жир до Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Компанія МХП відкрила новий експортний ринок — Перу. Туди вже прямує вантаж із 60 тоннами курячого жиру ІІІ категорії, виробленого на підприємствах МХП. Про це розповіли у пресслужбі компанії, передає УНН.
У МХП уточнили, що раніше Україна не мала експортних відносин із Перу.
"Довготривалі перемовини, акредитація експортних потужностей переробних комплексів птахофабрик, акцептування взірців курячого жиру у незалежних лабораторіях Перу, а також вичерпний перелік нових досліджень у державних лабораторіях України — все це дозволило МХП здійснити перший експорт в історії України на ринок Перу", - пишуть у компанії.
Товар прибуде у порт Кальяо. Першу поставку курячого жиру до Перу у МХП порівнюють із запуском Space X у відкритий космос, за ступенем відповідальності процесу.
"МХП завжди ставить масштабні цілі і надає всі інструменти для їх успішної реалізації. Одним з визначальних OKR (від англ. Objectives and Key Results "цілі та ключові результати") нашого напрямку в Агродепартаменті на цей рік — розширення географії експорту продуктів переробки. Нові амбітні цілі, поставлені перед відділом, визначили вектор нашого розвитку і спонукали до найсміливіших угод, однією з них стала угода з Перу. Зараз плани по експансії продуктів тваринної переробки МХП дуже великі, тому важелів для розвитку економіки України у сфері експортних операцій у МХП вдосталь", — коментує начальник відділу експорту продуктів переробки МХП Максим Гузєв.
У компанії нагадали, що сьогодні МХП експортує курячий жир до Польщі та продає його на внутрішньому ринку України.
Цьогоріч були налагодженні поставки до Литви, Нідерландів та Швеції.
Довідка УНН: МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини ("Наша Ряба"). Географія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Власник - Юрій Косюк.