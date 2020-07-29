МХП впервые поставит куриный жир в Перу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39710 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102354 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107265 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134548 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110990 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131945 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102168 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102608 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104453 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102076 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
МХП впервые поставит куриный жир в Перу

МХП впервые поставит куриный жир в Перу

Киев  •  УНН

 • 14911 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Компания МХП открыла новый экспортный рынок - Перу. Туда уже направляется груз с 60 тоннами куриного жира III категории, произведенного на предприятиях МХП. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает УНН.

В МХП уточнили, что ранее Украина не имела экспортных отношений с Перу.

"Долговременные переговоры, аккредитация экспортных мощностей перерабатывающих комплексов птицефабрик, акцептирование образцов куриного жира в независимых лабораториях Перу, а также исчерпывающий перечень новых исследований в государственных лабораториях Украины - все это позволило МХП осуществить первый экспорт в истории Украины на рынок Перу", - пишут в компании.

Товар прибудет в порт Кальяо. Первую поставку куриного жира в Перу в МХП сравнивают с запуском Space X в открытый космос, по степени ответственности процесса.

"МХП всегда ставит масштабные цели и предоставляет все инструменты для их успешной реализации. Одним из определяющих OKR (от англ. Objectives and Key Results "цели и ключевые результаты") нашего направления в агродепартаменте на этот год - расширение географии экспорта продуктов переработки. Новые амбициозные цели, поставленные перед отделом, определили вектор нашего развития и побуждали к смелым сделкам, одной из них стало соглашение с Перу. Сейчас планы по экспансии продуктов животной переработки МХП очень большие, поэтому рычагов для развития экономики Украины в сфере экспортных операций в МХП достаточно", - комментирует начальник отдела экспорта продуктов переработки МХП Максим Гузев.

В компании напомнили, что сегодня МХП экспортирует куриный жир в Польшу и продает его на внутреннем рынке Украины.

В этом году были налаживании поставки в Литву, Нидерланды и Швецию.

Справка УНН: МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины ("Наша Ряба"). География экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец - Юрий Косюк.

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