МХП впервые поставит куриный жир в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Компания МХП открыла новый экспортный рынок - Перу. Туда уже направляется груз с 60 тоннами куриного жира III категории, произведенного на предприятиях МХП. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает УНН.
В МХП уточнили, что ранее Украина не имела экспортных отношений с Перу.
"Долговременные переговоры, аккредитация экспортных мощностей перерабатывающих комплексов птицефабрик, акцептирование образцов куриного жира в независимых лабораториях Перу, а также исчерпывающий перечень новых исследований в государственных лабораториях Украины - все это позволило МХП осуществить первый экспорт в истории Украины на рынок Перу", - пишут в компании.
Товар прибудет в порт Кальяо. Первую поставку куриного жира в Перу в МХП сравнивают с запуском Space X в открытый космос, по степени ответственности процесса.
"МХП всегда ставит масштабные цели и предоставляет все инструменты для их успешной реализации. Одним из определяющих OKR (от англ. Objectives and Key Results "цели и ключевые результаты") нашего направления в агродепартаменте на этот год - расширение географии экспорта продуктов переработки. Новые амбициозные цели, поставленные перед отделом, определили вектор нашего развития и побуждали к смелым сделкам, одной из них стало соглашение с Перу. Сейчас планы по экспансии продуктов животной переработки МХП очень большие, поэтому рычагов для развития экономики Украины в сфере экспортных операций в МХП достаточно", - комментирует начальник отдела экспорта продуктов переработки МХП Максим Гузев.
В компании напомнили, что сегодня МХП экспортирует куриный жир в Польшу и продает его на внутреннем рынке Украины.
В этом году были налаживании поставки в Литву, Нидерланды и Швецию.
Справка УНН: МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины ("Наша Ряба"). География экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Владелец - Юрий Косюк.