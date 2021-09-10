МХП відкрив в центрі України артоб'єкт

“За підтримки фонду „МХП-Громаді“ (Фонд „МХП-Громаді“) на Черкащині з’явився унікальний артоб’єкт „Серце України“.

Його збудували до 30-річчя Незалежності України на Шполянщині поблизу Мар’янівки. Він символізуватиме єдність областей країни та географічний центр України, який, за визначенням науковців, знаходиться неподалік.

На побудову „Серця України“ фонд „МХП-Громаді“ виділив 2 мільйони гривень”, — повідомили в МХП.

Директорка фонду Тетяна Волочай відзначила глибокий символізм монументу.

“Ми пишаємося тим, що можемо бути дотичними до створення чогось особливого. Чогось, що довгі роки служитиме людям і нагадуватиме про приховані символи, адже „Серце України“ сповнене ними. Це і єдність областей, і наша Незалежність, і географічний центр країни. А ще — спільність влади, бізнесу, благодійників та меценатів у розбудові країни. Єдність, завдяки якій і створили цей унікальний артоб’єкт”, — зазначила вона.