МХП открыл в центре Украины артобъект
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фонд "МХП-Общине" выделил 2 млн грн на строительство "Сердца Украины" в географическом центре Украины, сообщает УНН.
“При поддержке фонда „МХП-Общине“ (Фонд „МХП-Общине“) в Черкасской области появился уникальный артобъект „Сердце Украины“.
Его построили к 30-летию Независимости Украины в Шполянском районе вблизи Марьяновки. Он будет символизировать единство областей страны и географический центр Украины, который, по определению ученых, находится неподалеку.
На строительство „Сердца Украины“ фонд „МХП-Общине“ выделил 2 миллиона гривен”, — сообщили в МХП.
Директор фонда Татьяна Волочай отметила глубокий символизм монумента.
“Мы гордимся тем, что можем быть причастными к созданию чего-то особенного. Что, долгие годы будет служить людям и напоминать о скрытых символах, ведь „Сердце Украины“ полно ими. Это и единство областей, и наша Независимость, и географический центр страны. А еще — общность власти, бизнеса, благотворителей и меценатов в развитии страны. Единство, благодаря которой и создали этот уникальный артобъект”, — отметила она.