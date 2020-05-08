МХП увійшов у топ-25 кращих роботодавців України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Агрохолдинг Юрія Косюка МХП увійшов в топ-25 кращих роботодавців України, передає УНН з посиланням на фірмовий рейтинг "ВГ".
Так, експерти визначили МХП - найбільшого виробника курятини в Україні (Наша Ряба) - як одну з 25 вітчизняних компаній з найкращими умовами для роботи.
"Компанія прагне створити для своїх людей безпечні і сприятливі умови, піклується про підвищення рівня їх професіоналізму, створюючи і покращуючи програми турботи про співробітників: удосконалює робоче середовище, покращує умови праці, вибудовує ефективні комунікації і надає підтримку в форматі різноманітних переваг і сервісів.
Зокрема, це пільгове харчування, забезпечення службовим житлом, безкоштовний трансфер на роботу і з роботи, відпустку по догляду за дитиною до трьох років", - кажуть автори рейтингу.
Також, в МХП діють і вдосконалюються навчальні та розвиваючі програми для персоналу, працюють штатні психологи. Все тому, що головним надбанням холдингу є люди, говорить глава МХП Юрій Косюк.
"Одна з наших ключових цілей - це турбота про співробітників компанії. МХП і надалі буде забезпечувати розвиток, хороші умови праці, конкурентну заробітну плату та високі соціальні стандарти для всієї команди холдингу", - підкреслює він.
Автори рейтингу також відзначили, що штат МХП, до складу якого входить 28 тис. співробітників, працюють на підприємствах групи по всій території України, забезпечуючи продовольчу безпеку країни і виробництво продукції на експорт.
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Відзначимо, що незабаром кількість співробітників компанії зросте. Створення нових робочих місць анонсував глава МХП.
"Я думаю, ми створимо додаткові робочі місця для тих, хто потребує заробіток в регіонах, де знаходяться наші підприємства", - повідомив Косюк.
І крім створення робочих місць, Косюк заявив і про більш глобальні наміри. МХП планує взятися за території і зробити життя в сільській місцевості комфортним. Експеримент стартує в 2020 році і почнеться з Канева, Ладижина, Миронівки - міст присутності МХП.
Додамо, що в топ-25 кращих роботодавців України увійшли компанії з українськими власниками, і вітчизняні "дочки" іноземних компаній.
При відборі враховувалася низка критеріїв, що характеризують якість робочих місць і їх надійність, включаючи і ефективність заходів, вжитих у зв'язку з пандемією Covid-19, можливості для професійного і кар'єрного зростання співробітників в нових обставинах.