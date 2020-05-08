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МХП увійшов у топ-25 кращих роботодавців України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Агрохолдинг Юрія Косюка МХП увійшов в топ-25 кращих роботодавців України, передає УНН з посиланням на фірмовий рейтинг "ВГ".

МХП увійшов у топ-25 кращих роботодавців України

Так, експерти визначили МХП - найбільшого виробника курятини в Україні (Наша Ряба) - як одну з 25 вітчизняних компаній з найкращими умовами для роботи.

"Компанія прагне створити для своїх людей безпечні і сприятливі умови, піклується про підвищення рівня їх професіоналізму, створюючи і покращуючи програми турботи про співробітників: удосконалює робоче середовище, покращує умови праці, вибудовує ефективні комунікації і надає підтримку в форматі різноманітних переваг і сервісів.

Зокрема, це пільгове харчування, забезпечення службовим житлом, безкоштовний трансфер на роботу і з роботи, відпустку по догляду за дитиною до трьох років", - кажуть автори рейтингу.

Також, в МХП діють і вдосконалюються навчальні та розвиваючі програми для персоналу, працюють штатні психологи. Все тому, що головним надбанням холдингу є люди, говорить глава МХП Юрій Косюк.

"Одна з наших ключових цілей - це турбота про співробітників компанії. МХП і надалі буде забезпечувати розвиток, хороші умови праці, конкурентну заробітну плату та високі соціальні стандарти для всієї команди холдингу", - підкреслює він.

Автори рейтингу також відзначили, що штат МХП, до складу якого входить 28 тис. співробітників, працюють на підприємствах групи по всій території України, забезпечуючи продовольчу безпеку країни і виробництво продукції на експорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МХП Косюка збільшив фінансову допомогу країні до 84 млн грн

Відзначимо, що незабаром кількість співробітників компанії зросте. Створення нових робочих місць анонсував глава МХП.

"Я думаю, ми створимо додаткові робочі місця для тих, хто потребує заробіток в регіонах, де знаходяться наші підприємства", - повідомив Косюк.

І крім створення робочих місць, Косюк заявив і про більш глобальні наміри. МХП планує взятися за території і зробити життя в сільській місцевості комфортним. Експеримент стартує в 2020 році і почнеться з Канева, Ладижина, Миронівки - міст присутності МХП.

Додамо, що в топ-25 кращих роботодавців України увійшли компанії з українськими власниками, і вітчизняні "дочки" іноземних компаній.

При відборі враховувалася низка критеріїв, що характеризують якість робочих місць і їх надійність, включаючи і ефективність заходів, вжитих у зв'язку з пандемією Covid-19, можливості для професійного і кар'єрного зростання співробітників в нових обставинах.

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