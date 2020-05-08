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МХП вошел в топ-25 лучших работодателей Украины

Киев • УНН

 • 20518 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Агрохолдинг Юрия Косюка МХП вошел в топ-25 лучших работодателей Украины, передает УНН со ссылкой на фирменный рейтинг "ВД".

МХП вошел в топ-25 лучших работодателей Украины

Так, эксперты определили МХП - крупнейшего производителя курятины в Украине (Наша Ряба) - как одну из 25 отечественных компаний с лучшими условиями для работы.

"Компания стремится создать для своих людей безопасные и благоприятные условия, заботится о повышении уровня их профессионализма, создавая и улучшая программы заботы о сотрудниках: совершенствует рабочую среду, улучшает условия труда, выстраивает эффективные коммуникации и оказывает поддержку в формате различных преимуществ и сервисов.

В частности, это льготное питание, обеспечение служебным жильем, трансфер на работу и с работы, отпуск по уходу за ребенком до трех лет", - говорят авторы рейтинга.

Также, в МХП действуют и совершенствуются учебные и развивающие программы для персонала, работают штатные психологи. Все потому, что главным достоянием холдинга являются люди, говорит глава МХП Юрий Косюк.

"Одна из наших ключевых целей - это забота о сотрудниках компании. МХП и в дальнейшем будет обеспечивать развитие, хорошие условия труда, конкурентную заработную плату и высокие социальные стандарты для всей команды холдинга", - подчеркивает он.

Авторы рейтинга также отметили, что штат МХП, в состав которого входит 28 тыс. сотрудников, работают на предприятиях группы по всей территории Украины, обеспечивая продовольственную безопасность страны и производство продукции на экспорт.

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Отметим, что вскоре количество сотрудников компании возрастет. Создание новых рабочих мест анонсировал глава МХП.

"Я думаю, мы создадим дополнительные рабочие места для тех, кто нуждается в заработке в регионах, где находятся наши предприятия", - сообщил Косюк.

И кроме создания рабочих мест, Косюк заявил и о более глобальных намерения. МХП планирует взяться за территории и сделать жизнь в сельской местности комфортной. Эксперимент стартует в 2020 году и начнется из Канева, Ладыжина, Мироновки - городов присутствия МХП.

Добавим, что в топ-25 лучших работодателей Украины вошли компании с украинскими собственниками, и отечественные "дочки" иностранных компаний.

При отборе учитывался ряд критериев, характеризующих качество рабочих мест и их надежность, включая и эффективность мер, принятых в связи с пандемией Covid-19, возможности для профессионального и карьерного роста сотрудников в новых обстоятельствах.

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