МХП вошел в топ-25 лучших работодателей Украины

Так, эксперты определили МХП - крупнейшего производителя курятины в Украине (Наша Ряба) - как одну из 25 отечественных компаний с лучшими условиями для работы.

"Компания стремится создать для своих людей безопасные и благоприятные условия, заботится о повышении уровня их профессионализма, создавая и улучшая программы заботы о сотрудниках: совершенствует рабочую среду, улучшает условия труда, выстраивает эффективные коммуникации и оказывает поддержку в формате различных преимуществ и сервисов.

В частности, это льготное питание, обеспечение служебным жильем, трансфер на работу и с работы, отпуск по уходу за ребенком до трех лет", - говорят авторы рейтинга.

Также, в МХП действуют и совершенствуются учебные и развивающие программы для персонала, работают штатные психологи. Все потому, что главным достоянием холдинга являются люди, говорит глава МХП Юрий Косюк.

"Одна из наших ключевых целей - это забота о сотрудниках компании. МХП и в дальнейшем будет обеспечивать развитие, хорошие условия труда, конкурентную заработную плату и высокие социальные стандарты для всей команды холдинга", - подчеркивает он.

Авторы рейтинга также отметили, что штат МХП, в состав которого входит 28 тыс. сотрудников, работают на предприятиях группы по всей территории Украины, обеспечивая продовольственную безопасность страны и производство продукции на экспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МХП Косюка увеличил финансовую помощь стране до 84 млн грн

Отметим, что вскоре количество сотрудников компании возрастет. Создание новых рабочих мест анонсировал глава МХП.

"Я думаю, мы создадим дополнительные рабочие места для тех, кто нуждается в заработке в регионах, где находятся наши предприятия", - сообщил Косюк.

И кроме создания рабочих мест, Косюк заявил и о более глобальных намерения. МХП планирует взяться за территории и сделать жизнь в сельской местности комфортной. Эксперимент стартует в 2020 году и начнется из Канева, Ладыжина, Мироновки - городов присутствия МХП.

Добавим, что в топ-25 лучших работодателей Украины вошли компании с украинскими собственниками, и отечественные "дочки" иностранных компаний.

При отборе учитывался ряд критериев, характеризующих качество рабочих мест и их надежность, включая и эффективность мер, принятых в связи с пандемией Covid-19, возможности для профессионального и карьерного роста сотрудников в новых обстоятельствах.