МХП увійшов у ТОП-25 інноваційних компаній України

Цитата

“Один з найбільших виробників зерна і м’яса птиці в Україні агрохолдинг МХП — визнаний лідер з впровадження інновацій в своєму бізнесі. Стратегічною метою МХП є вуглецева нейтральність компанії до 2030 року. Досягнення цієї мети неможливо без впровадження інновацій. Зараз компанія почала MHP Innovation lab: декарбонізацію, завдяки якій будуть знайдені рішення, що допоможуть боротися з проблемою викидів CO2. Особлива увага до інновацій пов’язана з тим, що підприємство переживає трансформацію — перехід від сировинної компанії до кулінарної. У вересні цього року Департамент інновацій агрохолдингу запустив свій перший проект в масове виробництво — це ready-to-eat лінійка бренду „Секрети Шефа“, до якої увійшли готові страви. Всі продукти — швидкозаморожені, а значить, зберегли смак і користь”, - зазначено в рейтингу.

Доповнення

У жовтні МХП встановив світовий рекорд: виготовив шаурму, яка виявилася вищою, ніж Батьківщини-мати.