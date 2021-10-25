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МХП вошёл в ТОП-25 инновационных компаний Украины

Киев • УНН

 • 21317 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП вошел в рейтинг Топ - 25 инновационных компаний Украины по версии журнала "Власть денег", передает УНН.

МХП вошёл в ТОП-25 инновационных компаний Украины

Цитата

«Один из крупнейших производителей зерна и мяса птицы в Украине агрохолдинг МХП — признанный лидер по внедрению инноваций в своем бизнесе. Стратегической целью МХП является углеродная нейтральность компании до 2030 г. Достижение этой цели невозможно без внедрения инноваций. Сейчас компания начала MHP Innovation lab: декарбонизацию, благодаря которой будут найдены решения, что помогут бороться с проблемой выбросов CO2. Особое внимание к инновациям связано с тем, что предприятие переживает трансформацию — переход от сырьевой компании к кулинарной. В сентябре этого года Департамент инноваций агрохолдинга запустил свой первый проект в массовое производство — это ready-to-eat линейка бренда "Секреты Шефа", в которую вошли готовые блюда. Все продукты — быстрозамороженные, а значит, сохранили вкус и пользу», - указано в рейтинге.

Дополнение

В октябре МХП установил мировой рекорд: изготовил шаурму, которая оказалась выше Родины-мать.

Украинские Национальные Новости

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