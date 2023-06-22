МХП та Український фонд стартапів анонсували конкурс відкритих інновацій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Компанія МХП та Український фонд стартапів анонсували конкурс відкритих інновацій "MHP Agro Challenge", передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
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В рамках конкурсу організатори шукають українські стартапи на ранній стадії (pre-seed/seed) і вище, які мають MVP/MVB, та працюють в одному з наступних напрямків:
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- рослинництво та тваринництво: точне землеробство, органічні добрива, підвищення стресостійкості польових культур, прогноз появи найпоширеніших фітофагів та інше;
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- логістика: - елеваторний: інженерно-технічні розробки, енергетика, рішення системного адміністрування, технологічні процеси, контроль якості (лабораторії) і т.д;
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- транспортний: системи обліку в логістиці, оптимізація процесів та інше;
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- переробка: - комбікормовий - переробка соняшника / сої - розробка продуктів з доданою цінністю;
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- комерційний: фінтех в агро, рішення для торгівлі і т.д.
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"У рамках проєкту переможців чекає підтримка менторів та експертів", - уточнили в МХП.
Експертну оцінку рішень проводитимуть спеціалісти МХП та партнери конкурсу. Вони нададуть індустріальну та бізнесову консультацію для покращення проєктів, пообіцяли в МХП.
Запуск пілоту проводитиме компанія МХП, залучаючи на ці потреби власні ресурси. Так, на виробничих ресурсах компанії, в якості пілотного майданчика для тестового запуску, планується залучити до 5 тис. дол.
"Після запуску та подальшого аналізу результативності пілота йому буде надана можливість отримати інвестиційну підтримку для масштабування рішення", - йдеться у повідомленні.
Охочі взяти участь у конкурсі повинні подати свої проєкти до 20 серпня за посиланням.
"Реєструйтеся, щоб вирішувати актуальні виклики цієї галузі разом", - повідомили в МХП.