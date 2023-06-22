МХП и Украинский фонд стартапов анонсировали конкурс открытых инноваций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Компания МХП и Украинский фонд стартапов анонсировали конкурс открытых инноваций "MHP Agro Challenge", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
В рамках конкурса организаторы ищут украинские стартапы на ранней стадии (pre-seed/seed) и выше, которые имеют MVP/MVB, и работают в одном из следующих направлений:
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- растениеводство и животноводство: точное земледелие, органические удобрения, повышение стрессоустойчивости полевых культур, прогноз появления распространенных фитофагов и прочее;
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- логистика: - элеваторный: инженерно-технические разработки, энергетика, решения системного администрирования, технологические процессы, контроль качества (лаборатории) и т.д;
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- транспортный: системы учета в логистике, оптимизация процессов и прочее;
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- переработка: - комбикормовый - переработка подсолнечника/сои - разработка продуктов с добавленной ценностью;
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- коммерческий: финтех в агро, решения для торговли и т.д.
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"В рамках проекта победителей ждет поддержка менторов и экспертов", - уточнили в МХП.
Экспертную оценку решений будут проводить специалисты МХП и партнеры конкурса. Они предоставят индустриальную и бизнес-консультацию для улучшения проектов, пообещали в МХП.
Запуск пилота будет проводить компания МХП, привлекая на эти цели собственные ресурсы. Так, на производственных ресурсах компании, в качестве пилотной площадки для тестового запуска, планируется привлечь до 5 тыс. долл.
"После запуска и дальнейшего анализа результативности пилота ему будет предоставлена возможность получить инвестиционную поддержку для масштабирования решения", - говорится в сообщении.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать свои проекты до 20 августа по ссылке.
"Регистрируйтесь, чтобы решать актуальные вызовы этой отрасли вместе", - сообщили в МХП.