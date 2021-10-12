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МХП та Альфа-Банк Україна тепер обмінюються лише електронними документами

МХП та Альфа-Банк Україна тепер обмінюються лише електронними документами

Київ • УНН

 • 31762 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Агроіндустріальний холдинг МХП та Альфа-Банк Україна повністю перейшли на електронний документообіг між собою, у тому числі за кредитними продуктами. Це дозволило суттєво скоротити витрачений час як клієнта, так і банка, повідомили у пресслужбі МХП, передає УНН.

“МХП та Альфа-Банк Україна обмінюються лише електронними документами. Так, оформлення гарантій, кредитів, валютообмін, здійснення зарплатно-карткових операцій тощо відбувається в цифровому вигляді з електронним підписом. При цьому всі необхідні документи МХП приймаються банком також в електронному вигляді”, — розповіли в компанії.

Варто зазначити, що в МХП вже близько року триває глобальний проєкт щодо впровадження рішень для переведення усіх взаємодій з партнерами та підрядниками на повністю електронний документообіг.

“До кінця 2021 року МХП повністю відмовиться від паперів у роботі з договорами та іншими документами, що мають юридичне значення — вони підписуватимуться в цифровому вигляді з накладенням електронного підпису. Тому ми раді, що Альфа-Банк став одним із перших великих партнерів, який підтримав нашу paperless-кампанію та закликає всіх долучатися до процесу впровадження paperless в Україні”, — коментує заступниця голови правління, фінансова директорка холдингу МХП Вікторія Капелюшна.

“З кінця минулого року ми перевели понад 1600 корпоративних клієнтів на електронний документообіг, створивши власний акредитований центр сертифікації електронних ключів, які повністю інтегровані в систему дистанційного банківського обслуговування”, — зазначила віце-президент, директор по роботі з АПК та телекомунікаційними компаніями Альфа-Банку Україна Лілія Лиманська.

“МХП став першим клієнтом, з яким банк співпрацює на умовах 100% paperless”, — додала вона.

Перехід на електронний документообіг між компаніями став можливим завдяки загальному курсу держави на цифровізацію. Яскравим прикладом якого є активний розвиток порталу Дія з надання доступу до електронних документів та різноманітних сервісів.

Довідка

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту (РР) сягнули понад 100 тис. тонн м’яса птиці.

ГДР (Глобальні Депозитарні Розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.

Альфа-Банк Україна — великий український банк з міжнародним капіталом, входить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings S.A. з головним офісом у Люксембурзі. Відповідно до класифікації Національного банку України, Альфа-Банк Україна входить до групи банків іноземних банківських груп, є системно важливим банком і перебуває в десятці фінансових установ країни за обсягом активів.

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