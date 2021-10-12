МХП и Альфа-Банк Украина теперь обмениваются только электронными документами

КИЕВ. 13 октября. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП и Альфа-Банк Украина полностью перешли на электронный документооборот между собой, в том числе по кредитным продуктам. Это позволило существенно сократить потраченное время как клиента, так и банка, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.