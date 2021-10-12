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Актуальное
МХП и Альфа-Банк Украина теперь обмениваются только электронными документами

МХП и Альфа-Банк Украина теперь обмениваются только электронными документами

Киев  •  УНН

 • 31759 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП и Альфа-Банк Украина полностью перешли на электронный документооборот между собой, в том числе по кредитным продуктам. Это позволило существенно сократить потраченное время как клиента, так и банка, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

"МХП и Альфа-Банк Украина обмениваются только электронными документами. Так, оформление гарантий, кредитов, валютообмен, осуществление зарплатно-карточных операций и т.д. происходит в цифровом виде с электронной подписью. При этом все необходимые документы МХП принимаются банком также в электронном виде", - рассказали в компании.

Стоит отметить, что в МХП уже около года продолжается глобальный проект по внедрению решений для перевода всех взаимодействий с партнерами и подрядчиками на полностью электронный документооборот.

"До конца 2021 года МХП полностью откажется от бумаг в работе с договорами и другими документами, имеющими юридическое значение - они будут подписываться в цифровом виде с наложением электронной подписи. Поэтому мы рады, что Альфа-Банк стал одним из первых крупных партнеров, который поддержал нашу paperless-кампанию и призывает всех присоединиться к процессу внедрения paperless в Украине", - комментирует заместитель главы правления, финансовый директор холдинга МХП Виктория Капелюшная.

"С конца прошлого года мы перевели более 1600 корпоративных клиентов на электронный документооборот, создав собственный аккредитованный центр сертификации электронных ключей, которые полностью интегрированы в систему дистанционного банковского обслуживания", - отметила вице-президент, директор по работе с АПК и телекоммуникационными компаниями Альфа-Банка Украины Лилия Лиманская.

"МХП стал первым клиентом, с которым банк сотрудничает на условиях 100% paperless", - добавила она.

Переход на электронный документооборот между компаниями стал возможным благодаря общему курсу государства на цифровизацию. Ярким примером которого является активное развитие портала "Дія" по предоставлению доступа к электронным документам и различным сервисам.

Справка

МХП - вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.

Холдинг осуществляет основную деятельность в области птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн мяса птицы.

ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов - Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.

Альфа-Банк Украина - крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в десятке финансовых учреждений страны по объему активов.

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