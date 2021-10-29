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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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МХП прийме участь у кліматичних переговорах в Глазго

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Агрохолдинг МХП прийме участь у Конференції ООН зі зміни клімату – 26-та сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка організована Великобританією та Італією і пройде 31 жовтня –12 листопада 2021 року в Глазго, повідомили в компанії, передає УНН.

МХП прийме участь у кліматичних переговорах в Глазго

Деталі

Захід “Україна 2030: шлях до зеленої трансформації” відбудеться 1 листопада у вигляді діалогу за попередньої участі Президента України Володимира Зеленського, який представить кліматичну повістку дня країни та яким чином буде формуватись “зелене” майбутнє країни. Також запланована панельна дискусія під модеруванням Королівського інституту міжнародних відносин Чатем Хаус (Chatham House) за участю представників уряду України, МХП, Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) та компанії ДТЕК. Український захід пройде перед президентською програмою СОР26, на якій плануються виступи світових лідерів, розповіли в МХП.

Панель розпочнеться о 08:45 по Грінвічу. Підключитись до онлайн-трансляції можна буде за цим посиланням на сайті Chatham House.

“Посухи минулого року поставили під загрозу врожаї багатьох фермерів, а цьогорічні повені в Одесі ледь не зірвали туристичний сезон. На додаток, сільське господарство дуже вразливе до кліматичних змін, і вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ на сотні кілометрів. Чисте повітря, чиста вода, чиста земля, екологічно чисті продукти харчування стають все більшим дефіцитом для великої кількості людей. Український бізнес також не може залишатися осторонь протидії зміні клімату”, — зазначає Олександр Домбровський, заступник Голови правління МХП, голова правління зеленої платформи Global 100 RE UA.

МХП поставив амбітну кліматичну ціль — досягнення вуглецевої нейтральності до 2030 року.

“Це, напевно, найсміливіша задача серед українських компаній, яка в одному тренді з глобальними технологічними лідерами, такими як Google, Facebook, Intel. Інструментами досягнення вуглецевої нейтральності для нас є: використання відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності, впровадження інновацій, досягнення енергетичної незалежності, проекти з декарбонізації та модель циркулярної економіки ведення бізнесу”, — резюмує Олександр Домбровський.

На конференції у Глазго заплановано п’ять ключових тем для обговорення:

адаптація та стійкість до зміни клімату, що включає охорону й відновлення екосистем, розвиток кліматично-стійкої інфраструктури та сільське господарство;

охорона природи, включаючи затримку вирубки лісів та масштабне введення в практику природоорієнтованих рішень;

енергетичний перехід, що включає відмову від вугілля та інвестиції у відновлювальні джерела енергії;

транспорт (перехід до електричного транспорту);

фінанси, а саме виконання зобов’язання розвинутих країн щорічно виділити 100 млрд доларів країнам, що розвиваються, на заходи щодо зміни клімату; а також мобілізація приватних та публічних фондів для досягнення кліматичної нейтральності.

Україна вперше бере участь у СОР26 у форматі синергії бізнесу та влади, організовуючи українську панель на великій спільній сцені кліматичного саміту.

Про МХП

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії по виробництву курятини європейського операційного сегменту (РР) склали більше 100 тис. тонн м’яса птиці.

ГДР (Глобальні Депозитарні Розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового Банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.

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