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МХП примет участие в климатических переговорах в Глазго

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Агрохолдинг МХП примет участие в Конференции ООН по изменению климата – 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая организована Великобританией и Италией и пройдет 31 октября –12 ноября 2021 года в Глазго, сообщили в компании, передает УНН.

МХП примет участие в климатических переговорах в Глазго

Подробности

Мероприятие "Украина 2030: путь к зеленой трансформации" состоится 1 ноября в виде диалога при участии Президента Украины Владимира Зеленского, который представит климатическую повестку дня страны и каким образом будет формироваться "зеленое" будущее страны. Также запланирована панельная дискуссия под модерированием Королевского института международных отношений Чатем Хаус (Chatham House) с участием представителей правительства Украины, МХП, Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) и компании ДТЭК. Украинское мероприятие пройдет перед президентской программой СОР26, на которой планируются выступления мировых лидеров, рассказали в МХП.

Панель начнется в 08:45 по Гринвичу. Подключиться к онлайн-трансляции можно будет по этой ссылке на сайте Chatham House.

“Засухи в прошлом году поставили под угрозу урожаи многих фермеров, а наводнения в Одессе едва не сорвали туристический сезон. Вдобавок, сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север на сотни километров. Чистый воздух, чистая вода, чистая земля, экологически чистые продукты питания становятся все большим дефицитом для большого количества людей. Украинский бизнес также не может оставаться в стороне от противодействия изменению климата”, — отмечает Александр Домбровский, заместитель Председателя правления МХП, председатель правления зеленой платформы Global 100 RE UA.

МХП поставил амбициозную климатическую цель – достижение углеродной нейтральности к 2030 году.

Это, наверное, самая смелая задача среди украинских компаний, которая в одном тренде с глобальными технологическими лидерами, такими как Google, Facebook, Intel. Инструменты достижения углеродной нейтральности для нас: использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, внедрение инноваций, достижение энергетической независимости, проекты по декарбонизации и модель циркулярной экономики ведения бизнеса”, — резюмирует Александр Домбровский.

На конференции в Глазго запланировано пять ключевых тем для обсуждения:

адаптация и устойчивость к изменению климата, включающая охрану и восстановление экосистем, развитие климато-устойчивой инфраструктуры и сельское хозяйство;

охрана природы, включая задержку вырубки лесов и масштабный ввод в практику природоориентированных решений;

энергетический переход, включающий отказ от угля и инвестиции в возобновляемые источники энергии;

транспорт (переход к электрическому транспорту);

финансы, а именно выполнение обязательства развитых стран ежегодно выделить 100 млрд долларов развивающимся странам на меры по изменению климата; мобилизация частных и публичных фондов для достижения климатической нейтральности.

Украина впервые участвует в СОР26 в формате синергии бизнеса и власти, организуя украинскую панель на большой совместной сцене климатического саммита.

О МХП

МХП – вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.

Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамический рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более чем 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, а также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн птицы.

ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов – Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.

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