МХП повністю перейде на електронний документообіг вже до кінця 2021 року - Косюк

Він зазначив, що зараз завершується фінальний етап запровадження сервісу електронного документообігу Paperless — це документообіг всередині компанії та з партнерами без паперів, виключно в електронному форматі з використанням цифрових електронних підписів.

“Ми в МХП постійно вдосконалюємо наші бізнес-процеси та часто запроваджуємо майже революційні зміни на ринку. Те, що вчора ще здавалось неможливим, сьогодні ми впевнено реалізуємо у життя холдингу, а також даємо можливість й нашим партнерам змінюватися разом з нами, ставати більш інноваційними та прогресивними у веденні їхнього бізнесу”, — підкреслив Косюк.

“Бізнес-послуга прогресивної людини” — так називають формат Paperless в МХП. Адже один з пріоритетних напрямів у роботі агрохолдингу — це високі технології, інновації та комфорт для усіх співробітників і партнерів.

Раніше

МХП та Альфа банк перейшли на електронний документообіг між собою, у тому числі за кредитними продуктами. Це дозволило суттєво скоротити витрачений час як клієнта, так і банку.