МХП полностью перейдет на электронный документооборот уже к концу 2021 года - Косюк

Он отметил, что сейчас завершается финальный этап введения сервиса электронного документооборота Paperless — это документооборот внутри компании и с партнерами без бумаг, исключительно в электронном формате с использованием цифровых электронных подписей.

“Мы в МХП постоянно совершенствуем наши бизнес-процессы и часто вводим почти революционные изменения на рынке. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня мы уверенно реализуем в жизнь холдинга, а также даем возможность и нашим партнерам меняться вместе с нами, становиться более инновационными и прогрессивными в ведении их бизнеса”, — подчеркнул Косюк.

"Бизнес-услуга прогрессивного человека" - так называют формат Paperless в МХП. Ведь одно из приоритетных направлений в работе агрохолдинга – это высокие технологии, инновации и комфорт для всех сотрудников и партнеров.

Ранее

МХП и Альфа банк перешли на электронный документооборот между собой, в том числе по кредитным продуктам. Это позволило существенно сократить потраченное время как клиента, так и банка.