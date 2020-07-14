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МХП повідомив, де відкриються перші м'ясомаркети

МХП повідомив, де відкриються перші м'ясомаркети

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Компанія МХП анонсувала відкриття нових форматів магазинів "М'ясомаркет". У липні перші три магазини відкриються в Ковелі, Сумах та Миколаєві. Про це розповів керівник управління з роботи з франчайзингом в МХП Дмитро Морозов, передає УНН.

"Ми виходимо на ринок з абсолютно новим форматом, який буде відкриватися паралельно з існуючою мережею м'ясних магазинів. Це будуть магазини біля будинку з сучасною технікою та обладнанням. Покупці матимуть можливість придбати широкий асортимент м'яса, на будь-який смак і під будь-яку страву. А професійну консультацію не лише з купівлі, а й з приготування страв надаватиме м'ясний сомельє. Асортимент буде відрізнятися залежно від розмірів конкретного магазину, але, окрім м'яса, у магазинах можна буде купити хлібобулочні та молочні вироби, соуси, бакалію, овочі і фрукти й інші супутні товари. Для клієнтів будуть діяти акції і знижки, а також програма лояльності", - зазначив Дмитро Морозов.

Амбіція МХП на найближчі кілька років у кількості магазинів у країні вимірюється тисячами, але поки проектом передбачено відкриття приблизно 50 торгових точок по всій країні до кінця 2020 року.

За словами керівника, новий формат бізнесу компанія розвиває за системою франчайзингу. М'ясомаркети відкриватимуть як з існуючими, так і новими інвесторами. Причому новим інвесторам гарантується річний дохід на інвестиції. У проекті прописані всі бізнес-процеси, і в цьому одна з його переваг для партнерів.

Новий проект МХП викликав інтерес як в існуючих партнерів компанії, так і у нових інвесторів, готових почати ведення бізнесу в галузі продуктів харчування, тому невдовзі магазини відкриються у Ковелі, Сумах, Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах, Києві, Одесі, Львові, Старокостянтинові, Тернополі, Слов'янську, Полтаві, Запоріжжі та інших містах. Залежно від розміру міста та його специфіки передбачені різні площі магазинів - 45 кв. м і 100 кв. м.

"У нас багаторічний досвід роботи на ринку України, діюча торговельна мережа, що складається з більш ніж 1700 торгових точок, і це дає нам величезну базу даних і досвіду. По-перше, ми знаємо, як організувати цей бізнес, як ним управляти і як його зробити прибутковим. Партнерові не потрібно буде придумувати, як запустити акцію або що розмістити в торговій точці. Він буде працювати за безпечною та перевіреною схемою. По-друге, це сучасний формат мережі, яка доповнює і підсилює діючу модель бізнесу. Адже в такому магазині будуть нововведення з точки зору додаткових сервісів, які важливі більш молодій аудиторії. Для нашого партнера це дасть можливість збільшити кількість покупців, розширити асортимент при фактично тих же витратах на магазин і відповідно зробити бізнес більш рентабельним. Для покупця ми створюємо зручний і сучасний магазин, який будується на "трьох китах": якість, сервіс і емоція", - підсумував Морозов.

Нагадаємо, МХП ухвалив стратегічне рішення і почав процеси трансформації з сировинної компанії у "кулінарну". За словами власника компанії Юрія Косюка, цей перехід дозволить стати більш орієнтованим на споживача продукції. Стратегія буде реалізована масштабно протягом декількох наступних років.

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