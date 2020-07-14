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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110986 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

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МХП сообщил, где откроются первые мясомаркеты

МХП сообщил, где откроются первые мясомаркеты

Киев  •  УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Компания МХП анонсировала открытие новых форматов магазинов “Мясомаркет”. В июле первые три магазина откроются в Ковеле, Сумах и Николаеве. Об этом рассказал руководитель управления по работе с франчайзингом в МХП Дмитрий Морозов, передает УНН.

“Мы выходим на рынок с совершенно новым форматом, который будет открываться параллельно с действующей сетью мясных магазинов. Это будут магазины у дома с современной техникой и оснащением. Покупатели будут иметь возможность приобрести широкий ассортимент мяса, на любой вкус и под любое блюдо. А профессиональную консультацию не только по покупке, но и по приготовлению блюд будет предоставлять мясной сомелье. Ассортимент будет отличаться в зависимости от размеров конкретного магазина, но, кроме мяса, в магазинах можно будет купить хлебобулочные и молочные изделия, соусы, бакалею, овощи и фрукты и другие сопутствующие товары. Для клиентов будут действовать акции и скидки, а также программа лояльности”, — отметил Дмитрий Морозов.

Амбиция МХП на ближайшие несколько лет в количестве магазинов в стране измеряется тысячами, но пока проектом предусмотрено открытие приблизительно 50 торговых точек по всей стране до конца 2020 года.

По словам руководителя, новый формат бизнеса компания развивает по системе франчайзинга. Мясомаркеты будут открывать как с действующими, так и новыми инвесторами. Причем новым инвесторам гарантируется годовой доход на инвестиции. В проекте прописаны все бизнес-процессы, и в этом одно из его преимуществ для партнеров.

Новый проект МХП вызвал интерес как у действующих партнеров компании, так и у новых инвесторов, готовых начать ведение бизнеса в отрасли продуктов питания, поэтому в скором времени магазины откроются в Ковеле, Сумах, Николаеве, Кропивницком, Черкассах, Киеве, Одессе, Львове, Староконстантинове, Тернополе, Славянске, Полтаве, Запорожье и других городах. В зависимости от размера города и его специфики предусмотрены разные площади магазинов — 45 кв. м и 100 кв. м.

“У нас многолетний опыт работы на рынке Украины, действующая торговая сеть, состоящая из более чем 1700 торговых точек, и это даёт нам огромную базу данных и опыта. Во-первых, мы знаем, как организовать этот бизнес, как им управлять и как его сделать прибыльным. Партнеру не нужно будет придумывать, как запустить акцию или что разместить в торговой точке. Он будет работать по эффективной и проверенной схеме. Во-вторых, это современный формат сети, которая дополняет и усиливает действующую модель бизнеса. Ведь в таком магазине будут нововведения с точки зрения дополнительных сервисов, которые важны более молодой аудитории. Для нашего партнера это даст возможность увеличить количество покупателей, расширить ассортимент при фактически тех же затратах на магазин и соответственно сделать бизнес более рентабельным. Для покупателя мы создаём удобный и современный магазин, который строится на "трёх китах“: качество, сервис и эмоция”, — подытожил Морозов.

Напомним, МХП принял стратегическое решение и начал процессы трансформации с сырьевой компании в “кулинарную”. По словам собственника компании Юрия Косюка, этот переход позволит стать более ориентированным на потребителя продукции. Стратегия будет реализована масштабно в течение нескольких следующих лет.

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