МХП подарував 50 тисяч гривень спортсменам на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Благодійний фонд «МХП-Громаді» виділив 50 тис. грн на придбання спортивних тренажерів, що будуть встановлені на Сумщині, передає УНН.
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Йдеться про село Овлаш Довгополівського старостинського округу, де провадить свою виробничу діяльність ТОВ «МХП – Урожайна країна». Минулого року в селі було реалізовано проєкт «Популяризація здорового способу життя шляхом відкриття сучасного вуличного спортивного майданчика».
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«Проект вдалося втілити в життя завдяки участі громади у Всеукраїнському конкурсі мікрогрантів «Час діяти, Україно». Переможці на умовах співфінансування отримали від Фонду «МХП-Громаді» 50 тис. грн для придбання спортивних тренажерів.
Встановлення та наведення благоустрою території здійснено силами мешканців сільської ради та інших інвесторів», - йдеться у повідомленні.
У фонді додали, що залюбки підтримують подібні ініціативи, оскільки розуміють важливість створення простору для занять спортом та ведення спортивного способу життя.
«І сьогодні ми тішимося тим, що проєкт виявився досить успішним. Діти та молодь села активно відпочивають на майданчику, займаються спортом та долучаються до різноманітних фізичних активностей, що своєю чергою вирішує проблему незайнятості дітей, підлітків та молоді», - йдеться у повідомленні.
Додамо
Нещодавно в Україні стартував конкурс бізнес-ідей “Роби своє” від “МХП-Громаді” для підтримки малого підприємництва в умовах війни.
Конкурс реалізується у Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській та Волинській області.
Учасники можуть пройти шестимодульний курс, де вони вивчатимуть основи формування бізнес-плану. Загалом цей конкурс є можливістю для жителів сіл та міст реалізувати свою давню мрію та отримати від 50 до 100 тисяч гривень на її реалізацію. Подати заявку на участь у конкурсі можна через сайт doyourbusiness.com.ua.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.