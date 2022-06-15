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МХП подарил 50 тысяч гривен спортсменам в Сумской области

МХП подарил 50 тысяч гривен спортсменам в Сумской области

Киев • УНН

 • 83943 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» выделил 50 тыс. грн на приобретение спортивных тренажеров, которые будут установлены в Сумской области, передает УНН.

Детали

Речь идет о селе Овлаш Долгополовского старостинского округа, где ведет свою производственную деятельность ООО «МХП – Урожайная страна». В прошлом году в селе был реализован проект «Популяризация здорового образа жизни путем открытия современной уличной спортивной площадки».

Цитата

«Проект удалось претворить в жизнь благодаря участию громады во Всеукраинском конкурсе микрогрантов «Время действовать, Украина». Победители на условиях софинансирования получили от Фонда «МХП-Громаде» 50 тыс. грн для приобретения спортивных тренажеров.

Установление и проведение благоустройства территории осуществлено силами жителей сельского совета и других инвесторов», - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что охотно поддерживают подобные инициативы, поскольку понимают важность создания пространства для занятий спортом и ведения спортивного образа жизни.

«И сегодня мы радуемся тому, что проект оказался достаточно успешным. Дети и молодежь села активно отдыхают на площадке, занимаются спортом и приобщаются к разнообразным физическим активностям, что в свою очередь решает проблему незанятости детей, подростков и молодежи», - говорится в сообщении.

Добавим

Недавно в Украине стартовал конкурс бизнес-идей “Делай свое” от “МХП-Громаде” для поддержки малого предпринимательства в условиях войны.

Конкурс реализуется в Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской и Волынской области.

Участники могут пройти шестимодульный курс, где они будут изучать основы формирования бизнес-плана. В целом, этот конкурс является возможностью для жителей сел и городов реализовать свою давнюю мечту и получить от 50 до 100 тысяч гривен на ее реализацию. Подать заявку на участие в конкурсе можно через сайт www.doyourbusiness.com.ua.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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