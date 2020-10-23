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МХП підписав меморандум про співпрацю із ГО "Українська асоціація китаєзнавців"

МХП підписав меморандум про співпрацю із ГО "Українська асоціація китаєзнавців"

Київ • УНН

 • 28007 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У п'ятницю, 23 жовтня, в центральному офісі МХП відбулося підписання меморандуму про співпрацю між ПрАТ "МХП" та ГО "Українська асоціація китаєзнавців", повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

На підписанні були присутні радник Голови правління МХП із зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось та Голова правління ГО "Українська асоціація китаєзнавців" Віра Голод.

Меморандум закріплює зацікавленість сторін у всебічному розвитку торгових відносин між Україною та Китаєм, та підтримує розвиток відносин між країнами в інших галузях. Це має важливе значення для обох сторін. Тому формування українсько-китайської спільноти буде мати спільну вигоду. Сторони визнають необхідність співпраці освітнього, культурного, консультаційного та іншого характерів.

"МХП зацікавлений у співробітництві з усіма країнами світу. Ми маємо бажання налагодити торговельні стосунки із країнами, які є добрими партнерами України. Китай є масштабним ринком із великою кількістю населення, якому потрібне якісне харчування. МХП може забезпечити такою продукцією. Ця співпраця допоможе у сприянні промоції України у світі", - прокоментував Дмитро Лось.

"Для нас важливою є співпраця з українським бізнесом, який бажає розвиватися в Китаї. Ми маємо певні знання і візію, як потрібно допомагати українським підприємствам в Китаї, бо він особливий і потребує спеціального системного підходу. Саме тому із МХП, який вже зробив багато кроків на зустріч Китаю, наша асоціація допоможе масштабуватися. У світі, який розвивається дуже динамічно, китайський ринок займає провідне становище і МХП це розуміє. Впевнена, що у нас все вийде, завдяки нашому партнерству", - зазначила Віра Голод.

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