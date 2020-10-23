МХП підписав меморандум про співпрацю із ГО "Українська асоціація китаєзнавців"

На підписанні були присутні радник Голови правління МХП із зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось та Голова правління ГО "Українська асоціація китаєзнавців" Віра Голод.

Меморандум закріплює зацікавленість сторін у всебічному розвитку торгових відносин між Україною та Китаєм, та підтримує розвиток відносин між країнами в інших галузях. Це має важливе значення для обох сторін. Тому формування українсько-китайської спільноти буде мати спільну вигоду. Сторони визнають необхідність співпраці освітнього, культурного, консультаційного та іншого характерів.

"МХП зацікавлений у співробітництві з усіма країнами світу. Ми маємо бажання налагодити торговельні стосунки із країнами, які є добрими партнерами України. Китай є масштабним ринком із великою кількістю населення, якому потрібне якісне харчування. МХП може забезпечити такою продукцією. Ця співпраця допоможе у сприянні промоції України у світі", - прокоментував Дмитро Лось.

"Для нас важливою є співпраця з українським бізнесом, який бажає розвиватися в Китаї. Ми маємо певні знання і візію, як потрібно допомагати українським підприємствам в Китаї, бо він особливий і потребує спеціального системного підходу. Саме тому із МХП, який вже зробив багато кроків на зустріч Китаю, наша асоціація допоможе масштабуватися. У світі, який розвивається дуже динамічно, китайський ринок займає провідне становище і МХП це розуміє. Впевнена, що у нас все вийде, завдяки нашому партнерству", - зазначила Віра Голод.