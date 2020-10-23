МХП подписал меморандум о сотрудничестве с ОО "Украинская ассоциация китаеведов"

На подписании присутствовали советник главы правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрий Лось и глава правления ОО "Украинская ассоциация китаеведов" Вера Голод.

Меморандум закрепляет заинтересованность сторон во всестороннем развитии торговых отношений между Украиной и Китаем, и поддерживает развитие отношений между странами в других отраслях. Это имеет важное значение для обеих сторон. Поэтому формирование украинско-китайского сообщества будет иметь общую выгоду. Стороны признают необходимость сотрудничества образовательного, культурного, консультационного и другого характеров.

"МХП заинтересован в сотрудничестве со всеми странами мира. Мы имеем желание наладить торговые отношения со странами, которые являются хорошими партнерами Украины. Китай является масштабным рынком с большим количеством населения, которому нужно качественное питание. МХП может обеспечить такой продукцией. Это сотрудничество поможет в содействии продвижения Украины в мире", - прокомментировал Дмитрий Лось.

"Для нас важно сотрудничество с украинским бизнесом, желающем развиваться в Китае. Мы имеем определенные знания и видение, как нужно помогать украинским предприятиям в Китае, потому что он особенный и требует специального системного подхода. Именно поэтому с МХП, который уже сделал много шагов на встречу Китаю, наша ассоциация поможет масштабироваться. В мире, который развивается очень динамично, китайский рынок занимает ведущее положение и МХП это понимает. Уверена, что у нас все получится, благодаря нашему партнерству", - отметила Вера Голод.