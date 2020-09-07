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МХП Косюка збільшив виробництво курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. МХП Юрія Косюка наростила виробництво курятини. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

МХП Косюка збільшив виробництво курятини

Так, у І півріччі заводи агрохолдингу виробили 359,9 тис. тонн продукту, що на 2% більше, ніж у І півріччі 2019 року.

Разом з тим, потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту зросли на 9% та склали 26,1 тис. тонн (проти 24 тис. тонн у II кв. 2019 року).

Уточнюється, що у першому кварталі року МХП виробив 178,6 тис. тонн курятини, у другому – 181,2 тис. тонн.

Довідка УНН: МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює усі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП).

МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

Раніше УНН повідомляв, що МХП наразі єдиний виробник курятини в Україні, який пройшов зовнішній тест на відсутність антибіотиків.

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