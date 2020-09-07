МХП Косюка увеличил производство курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. МХП Юрия Косюка нарастил производство курятины. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Так, в I полугодии заводы агрохолдинга выработали 359,9 тыс. тонн продукта, что на 2% больше, чем в I полугодии 2019 года.
Вместе с тем, мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента выросли на 9% и составили 26,1 тыс. тонн (против 24 тыс. тонн во II кв. 2019 года).
Уточняется, что в первом квартале года МХП произвел 178,6 тыс. тонн курятины, во втором - 181,2 тыс. тонн.
Справка УНН: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП).
МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.
Ранее УНН сообщал, что МХП пока единственный производитель курятины в Украине, который прошел внешний тест на отсутствие антибиотиков.