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МХП Косюка увеличил производство курятины

Киев • УНН

 • 21005 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. МХП Юрия Косюка нарастил производство курятины. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

МХП Косюка увеличил производство курятины

Так, в I полугодии заводы агрохолдинга выработали 359,9 тыс. тонн продукта, что на 2% больше, чем в I полугодии 2019 года.

Вместе с тем, мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента выросли на 9% и составили 26,1 тыс. тонн (против 24 тыс. тонн во II кв. 2019 года).

Уточняется, что в первом квартале года МХП произвел 178,6 тыс. тонн курятины, во втором - 181,2 тыс. тонн.

Справка УНН: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП).

МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

Ранее УНН сообщал, что МХП пока единственный производитель курятины в Украине, который прошел внешний тест на отсутствие антибиотиков.

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