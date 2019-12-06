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МХП Косюка запускає власний благодійний фонд

МХП Косюка запускає власний благодійний фонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Найбільший в Україні виробник і експортер курятини “Миронівський хлібопродукт” (Наша ряба) запускає власний благодійний фонд “МХП — громаді”. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Благодійний фонд (БФ) сприятиме комплексному розвитку територіальних громад. Діяльність фонду буде поширюватися на території присутності підприємств компанії, розповів заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

За його словами, МХП завжди займала лідируючі позиції за обсягами фінансування проектів інфраструктурного та соціально-економічного розвитку територіальних громад.

“Раніше МХП виділяв кошти на умовах добродійності. Але з часом ми зрозуміли, що подібний формат не є справедливим для всіх зацікавлених сторін. Тому ми трохи змінили філософію КСВ — визначали бюджети на село або громаду виходячи з кількості гектарів земельного банку або кількості пташників”, — повідав він.

Однак з часом місцеві громади почали сприймати ініціативи агрохолдингу як його прямий обов’язок, продовжив Лещенко.

“Це не сприяло ані сталому розвитку населених пунктів, ані ефективності на шляху досягнення наших справжніх цілей — стимулювати громади до розробки проєктів розвитку інфраструктури, реальних бізнес-ідей, конкретних дій щодо залучення інвестицій. Саме тому ми ухвалили рішення, що переважна більшість КСВ-проєктів реалізуватиметься на умовах співфінансування. Ми навчаємо місцеві громади розробляти та правильно оформлювати інфраструктурні та бізнес-проєкти, ефективно відстоювати їх на рівні району, області, держави, частково залучаючи державне фінансування, кошти місцевих бюджетів та приваблюючи потенційних інвесторів і донорів”, — пояснив він.

Тепер МХП переходить до нового, більш ефективного етапу співпраці з громадами. Якщо раніше підприємства агрохолдингу приймали рішення про підтримку проектів на власний розсуд, то БФ “МХП — громаді” планує об’єднати всі напрямки соціальної роботи, що дозволить привести проекти КСВ до єдиного формату і суттєво підвищити їх ефективність.

Так, спочатку БФ “МХП — громаді” буде активно працювати над пошуком і залученням грантових коштів для розвитку і вдосконалення соціальної сфери сіл і невеликих містечок Черкаської та Київської областей. Потім агрохолдинг ретранслює цю практику на інші регіони своєї присутності.

“Як свідчить міжнародний досвід, симбіоз зусиль держави, місцевих громад, бізнесу та міжнародних фондів дає суттєво більший ефект, ніж просто допомога з боку бізнесу. Цим займатиметься Фонд „МХП — Громаді“ — навчатиме людей та допомагатиме їм залучати інвестиції, а також виступатиме одним із цих інвесторів. Отже, Благодійний фонд „МХП — Громаді“ стане практичним провідником та інструментом реалізації політики холдингу у сфері корпоративної соціальної відповідальності”, — розповів Лещенко.

В цілому, протягом 2019 року підприємства МХП планують інвестувати в реалізацію програм КСВ в 14 регіонах України приблизно 200 млн грн, додали в МХП.

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