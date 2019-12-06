МХП Косюка запускает собственный благотворительный фонд

Благотворительный фонд (БФ) будет содействовать комплексному развитию территориальных общин. Деятельность фонда будет распространяться на территории присутствия предприятий компании, рассказал заместитель председателя правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко.

По его словам, МХП всегда занимала лидирующие позиции по объемам финансирования проектов инфраструктурного и социально-экономического развития территориальных общин.

“Раньше МХП выделял средства на условиях благотворительности. Но со временем мы поняли, что подобный формат не является справедливым для всех заинтересованных сторон. Поэтому мы немного изменили философию КСО — определяли бюджеты на село или общину исходя из количества гектаров земельного банка или количества птичников”, — поведал он.

Однако со временем местные общины начали воспринимать инициативы агрохолдинга как его прямую обязанность, продолжил Лещенко.

“Это не содействовало ни устойчивому развитию населенных пунктов, ни эффективности на пути достижения наших настоящих целей — стимулировать общины к разработке проектов развития инфраструктуры, реальных бизнес-идей, конкретных действий по привлечению инвестиций. Именно поэтому мы приняли решение, что подавляющее большинство КСО-проектов будет реализовываться на условиях софинансирования.

Мы учим местные общины разрабатывать и правильно оформлять инфраструктурные и бизнес-проекты, эффективно отстаивать их на уровне района, области, государства, частично используя государственное финансирование, средства местных бюджетов и привлекая потенциальных инвесторов и доноров”, — обьяснил он.

Теперь МХП переходит к новому, более эффективному этапу сотрудничества с общинами. Если прежде предприятия агрохолдинга принимали решение о поддержке проектов по собственному усмотрению, то БФ “МХП — общине” планирует объединить все направления социальной работы, что позволит привести проекты КСО к единому формату и существенно повысить их эффективность.

Так, сначала БФ “МХП — общине” будет активно работать над поиском и привлечением грантовых средств для развития и совершенствования социальной сферы сёл и небольших городков Черкасской и Киевской областей. Потом агрохолдинг ретранслирует эту практику на другие регионы своего присутствия.

“Как свидетельствует международный опыт, симбиоз усилий государства, местных общин, бизнеса и международных фондов дает существенно больший эффект, чем просто помощь со стороны бизнеса. Этим будет заниматься Фонд „МХП — общине“ — учить людей и помогать им привлекать инвестиции, а также выступать одним из этих инвесторов. Следовательно, Благотворительный фонд „МХП — общине“ станет практическим проводником и инструментом реализации политики холдинга в сфере корпоративной социальной ответственности”, — рассказал Лещенко.

В целом, на протяжении 2019 года предприятия МХП планируют инвестировать в реализацию программ КСО в 14 регионах Украины приблизительно 200 млн грн, добавили в МХП.