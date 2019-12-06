МХП Косюка запускает собственный благотворительный фонд

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 34544 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 20331 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 72718 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108834 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138889 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 176261 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116484 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113713 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 107249 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 105359 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 86777 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 106720 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 102804 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 66978 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 106720 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 176255 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 157500 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 183810 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 86777 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 119180 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 122196 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126980 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 123582 просмотра
Актуальное
МХП Косюка запускает собственный благотворительный фонд

МХП Косюка запускает собственный благотворительный фонд

Киев  •  УНН

 • 13528 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Крупнейший в Украине производитель и экспортёр курятины “Мироновский хлебопродукт” (Наша ряба) запускает собственный благотворительный фонд “МХП — общине”. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Благотворительный фонд (БФ) будет содействовать комплексному развитию территориальных общин. Деятельность фонда будет распространяться на территории присутствия предприятий компании, рассказал заместитель председателя правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко.

По его словам, МХП всегда занимала лидирующие позиции по объемам финансирования проектов инфраструктурного и социально-экономического развития территориальных общин.

“Раньше МХП выделял средства на условиях благотворительности. Но со временем мы поняли, что подобный формат не является справедливым для всех заинтересованных сторон. Поэтому мы немного изменили философию КСО — определяли бюджеты на село или общину исходя из количества гектаров земельного банка или количества птичников”, — поведал он.

Однако со временем местные общины начали воспринимать инициативы агрохолдинга как его прямую обязанность, продолжил Лещенко.

“Это не содействовало ни устойчивому развитию населенных пунктов, ни эффективности на пути достижения наших настоящих целей — стимулировать общины к разработке проектов развития инфраструктуры, реальных бизнес-идей, конкретных действий по привлечению инвестиций. Именно поэтому мы приняли решение, что подавляющее большинство КСО-проектов будет реализовываться на условиях софинансирования.

Мы учим местные общины разрабатывать и правильно оформлять инфраструктурные и бизнес-проекты, эффективно отстаивать их на уровне района, области, государства, частично используя государственное финансирование, средства местных бюджетов и привлекая потенциальных инвесторов и доноров”, — обьяснил он.

Теперь МХП переходит к новому, более эффективному этапу сотрудничества с общинами. Если прежде предприятия агрохолдинга принимали решение о поддержке проектов по собственному усмотрению, то БФ “МХП — общине” планирует объединить все направления социальной работы, что позволит привести проекты КСО к единому формату и существенно повысить их эффективность.

Так, сначала БФ “МХП — общине” будет активно работать над поиском и привлечением грантовых средств для развития и совершенствования социальной сферы сёл и небольших городков Черкасской и Киевской областей. Потом агрохолдинг ретранслирует эту практику на другие регионы своего присутствия.

“Как свидетельствует международный опыт, симбиоз усилий государства, местных общин, бизнеса и международных фондов дает существенно больший эффект, чем просто помощь со стороны бизнеса. Этим будет заниматься Фонд „МХП — общине“ — учить людей и помогать им привлекать инвестиции, а также выступать одним из этих инвесторов. Следовательно, Благотворительный фонд „МХП — общине“ станет практическим проводником и инструментом реализации политики холдинга в сфере корпоративной социальной ответственности”, — рассказал Лещенко.

В целом, на протяжении 2019 года предприятия МХП планируют инвестировать в реализацию программ КСО в 14 регионах Украины приблизительно 200 млн грн, добавили в МХП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы