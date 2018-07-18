МКЧХ не реагує на заклики щодо відвідування українських політв’язнів в Росії - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Українська уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова заявила, що Міжнародний комітет Червоного хреста не реагує на її заклики щодо відвідування українських політв’язнів в Росії. Про це вона заявила за підсумками зустрічі з Главою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном, передає УНН.
"Червоний Хрест, не зважаючи на всі мої звернення, так і не відвідав жодного українського політв’язня! З травня я писала до них листи з проханням перевірити умови тримання громадян України у тюрмах і СІЗО на окупованих територіях, в анексованому Криму та на території РФ. Я просила їх відвідати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка та всіх інших наших хлопців, які страждають у тюрмах РФ. Але реакції від Червого Хреста, на жаль, я так і не отримала", - повідомила Денісова.
За словами Денісової, Ешліманн зазначає, що МКЧХ не має повноважень щодо відвідувань політв’язнів, так як вони спеціалізуються на міжнародних конфліктах, а РФ не визнає конфлікт з Україною.
"Але в той же час, я знаю про те, що представники Червоного Хреста в Україні мають доступ до всіх сепаратистів, яких затримали українські силовики. Вони відвідують їх, носять їм передачі, ліки, листи, мобільні телефони", - додала Денісова.
Нагадаємо, Денісова вважає, що представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні повинні дзеркально відвідувати як українських бранців на території ОРДЛО й окупованому Криму, так і на території України їхніх ув'язнених.