МККК не реагирует на призывы о посещении украинских политзаключенных в России - Денисова

"Красный Крест, несмотря на все обращения, так и не посетил ни одного украинского политзаключенного! С мая я писала к ним письма с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму и на территории РФ. Я просила их посетить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко и всех остальных наших ребят, которые страдают в тюрьмах РФ. Но реакции от Красного Креста, к сожалению, я так и не получила", - сообщила Денисова.

По словам Денисовой, Эшлиманн отмечает, что МККК не имеет полномочий относительно посещений политзаключенных, так как они специализируются на международных конфликтах, а РФ не признает конфликт с Украиной.

"Но в то же время, я знаю о том, что представители Красного Креста в Украине имеют доступ ко всем сепаратистам, которых задержали украинские силовики. Они посещают их, носят им передачи, лекарства, письма, мобильные телефоны", - добавила Денисова.

Напомним, Денисова считает, что представители Международного Комитета Красного Креста в Украине должны зеркально посещать как украинских пленников на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму, так и на территории Украины их заключенных.