Міжрегіональний канал постачання наркотиків викрили в Одесі

Працівники поліції викрили 33-річного жителя Тернополя, який розповсюджував метадон шляхом закладок. Під час особистого обшуку у громадянина було виявлено та вилучено 35 згортків з кристалічною речовиною, схожою на метадон, 8 шприців з рідиною білого та чорного кольору, схожою на опій, а також блокнот з записами місць здійснення закладок.

В ході санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання у правопорушника було виявлено та вилучено полімерний пакет з наркотичною речовиною – метадоном загальною вагою 289 г, медичні шприци об’ємом 20 мл з речовиною коричневого кольору, пластикову пляшку з концентратом опію об’ємом 200 гр та 1 літр ангідриду.

Правопорушника затримано та відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З’ясувалося, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі.

Встановлюється причетність інших осіб до даного правопорушення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.