Межрегиональный канал поставки наркотиков разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Одесские правоохранители разоблачили межрегиональный канал поставки наркотиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Работники полиции разоблачили 33-летнего жителя Тернополя, который распространял метадон путем закладок. Во время личного обыска у гражданина было обнаружено и изъято 35 свертков с кристаллическим веществом, похожим на метадон, 8 шприцев с жидкостью белого и черного цвета, похожей на опий, а также блокнот с записями мест осуществления закладок.
В ходе санкционированного обыска по месту временного проживания у правонарушителя был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим веществом - метадоном общим весом 289 г, медицинские шприцы объемом 20 мл с веществом коричневого цвета, пластиковая бутылка с концентратом опия объемом 200 гр и 1 литр ангидрида.
Правонарушитель задержан и в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи.
Устанавливается причастность других лиц к данному правонарушению.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.