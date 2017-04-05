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Міжпарламентська рада Україна-НАТО має більше зосередитись на протидії російській пропаганді - І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міжпарламентській раді Україна-НАТО слід звернути більшу увагу на протидії російській пропаганді. Про це сьогодні сказала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на відкритті засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО, передає кореспондент УНН.

“Ми зможемо обмінятися дуже важливою інформацією про хід реформ в Україні, зокрема, у таких сферах, як боротьба з корупцією, старт роботи антикорупційних органів, антикорупційної системи. Ключовою для нас є реформа юстиції, безпекова реформа. Протидія інформаційній війні, де нам з вами варто зосередити більше зусиль задля протидії російській пропаганді”, — розповіла І.Геращенко.

Вона додала, що за підсумками нинішнього засідання передбачається оприлюднення розширеної заяви співголів Міжпарламентської ради.

Як повідомляв УНН, усі країни-члени НАТО вчергове підтвердили, що вони цілковито підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають анексію Криму.

Українські Національні Новини

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