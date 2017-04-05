Міжпарламентська рада Україна-НАТО має більше зосередитись на протидії російській пропаганді - І.Геращенко

“Ми зможемо обмінятися дуже важливою інформацією про хід реформ в Україні, зокрема, у таких сферах, як боротьба з корупцією, старт роботи антикорупційних органів, антикорупційної системи. Ключовою для нас є реформа юстиції, безпекова реформа. Протидія інформаційній війні, де нам з вами варто зосередити більше зусиль задля протидії російській пропаганді”, — розповіла І.Геращенко.

Вона додала, що за підсумками нинішнього засідання передбачається оприлюднення розширеної заяви співголів Міжпарламентської ради.

Як повідомляв УНН, усі країни-члени НАТО вчергове підтвердили, що вони цілковито підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають анексію Криму.