Межпарламентский совет Украина-НАТО должен сосредоточиться на противодействии российской пропаганде - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Межпарламентскому совету Украина-НАТО следует обратить большее внимание на противодействии российской пропаганде. Об этом сегодня сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на открытии заседания Межпарламентской совета Украина - НАТО, передает корреспондент УНН.
"Мы сможем обменяться очень важной информацией о ходе реформ в Украине, в частности, в таких сферах, как борьба с коррупцией, старт работы антикоррупционных органов, антикоррупционной системы. Ключевой для нас является реформа юстиции, реформа безопасности. Противодействие информационной войне, где нам с вами стоит сосредоточить больше усилий для противодействия российской пропаганде", - рассказала И.Геращенко.
Она добавила, что по итогам нынешнего заседания предполагается обнародование расширенного заявления сопредседателей Межпарламентского совета.
Как сообщал УНН, все страны-члены НАТО в очередной раз подтвердили, что они полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма.