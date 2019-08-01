Міжнародний трибунал призначив трьох арбітрів у справі України проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Міжнародного трибуналу з морського права Джин-Хен Пайк призначив трьох суддів в арбітражному розгляді України проти Російської Федерації. Про це йдеться в комюніке Міжнародного трибуналу, який має УНН в своєму розпорядженні.
"Повідомленням від 1 квітня 2019 року Україна почала арбітражний розгляд проти Російської Федерації на підставі Додатку VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Відповідно до статті 3 (b) Додатка VII до Конвенції в повідомленні призначений Крістофер Грінвуд (Сполучене Королівство) в якості члена арбітражного суду. Відповідно до статті 3 (с) Додатки VII до Конвенції Російська Федерація згодом призначила Володимира Володимировича Голіцина членом арбітражного суду", - йдеться в комюніке.
Відзначається, що в листі від 12 червня Агент України повідомила Голові Трибуналу, що сторони не можуть домовитися про призначення трьох членів арбітражного суду, і просила його продовжити їх висунення і призначити одного з них головою.
"10 липня 2019 року після консультацій зі сторонами президент Пайк призначив суддями Дональда МакРея (Канада), Рюдигера Вольфрума (Німеччина) і Гудмундура Ейрікссона (Ісландія) в арбітражному розгляді, порушеному Україною проти Російської Федерації щодо спору про затримання трьох українських військових суден і арешт двадцяти чотирьох солдатів, присутніх на борту. Президент Пайк також призначив пана МакРея головою арбітражного суду", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, 25 травня Міжнародний трибунал зобов'язав Росію звільнити українських моряків.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що "через кілька місяців арбітри приймуть рішення, чи будуть розглядати по-суті подані нами докази російських порушень".