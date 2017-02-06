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Міжнародний союз проти раку оголосив трирічну кампанію "Ми можемо. Я можу. 2016-2018"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Святошинська районна державна адміністрація в місті Київ нагадує, що Міжнародний союз з боротьби з онкологічними захворюваннями оголосив 4 лютого Всесвітнім днем боротьби з раком для того, щоб підвищити обізнаність людей про рак, звертаючи увагу на запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, передає УНН.

Міжнародний союз проти раку оголосив трирічну кампанію "Ми можемо. Я можу. 2016-2018"

Мета цього дня в усьому світі — це підвищення обізнаності людей про рак як одного із найстрашніших і згубних захворювань сучасної цивілізації.

“Міжнародний день захисту від раку закликає широку громадськість до завдань, що стоять перед нашим світом в боротьбі з раковими захворюваннями і закликає небайдужих політиків і організацій-членів UICC відноситься до раку, як до одного з політичних пріоритетів.

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У цей день в 2016 році Міжнародний союз проти раку (UICC) оголосив трирічну кампанію „Ми можемо. Я можу. 2016-2018“, яка допоможе зрозуміти, що ми разом та кожен особисто можемо зробити, щоб зупинити поширення раку у світі”, — зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що кампанія передбачає 20 кроків, які потрібно здійснити, щоб врятувати людські життя, досягти рівності у доступі до найкращих медичних практик та надати питанню боротьби проти раку пріоритетного статусу на політичному рівні.

Зокрема, “Ми можемо”:

— спонукати до дії та діяти, щоб зменшити смертність від раку;

— забезпечувати профілактику раку;

— викорінювати табу щодо раку;

— створювати здорове оточуюче середовище для життя;

— покращувати доступ до лікування;

— готувати кваліфікованих фахівців у галузі онкології;

— мобілізувати громаду для боротьби з раком;

— формувати державну політику щодо раку;

— довести економічну доцільність боротьби проти раку;

— об’єднати зусилля для кращого ефекту.

“Я можу”:

— вести здоровий спосіб життя;

— переконатися, що рання діагностика рятує життя;

— звертатися по підтримку у разі необхідності;

— підтримувати оточуючих, які хворіють на рак;

— управляти процесом власного лікування;

— кохати і бути коханим;

— бути собою; повернутися на роботу після лікування;

— поділитися з іншими своєю історією;

— відкрито говорити про проблему раку.

Як відомо, рак — головна причина смертності у світі. Щорічно від онкології помирає більше 8 мільйонів людей. І третини з цих смертей можна було б уникнути, якби хворобу виявили вчасно.

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Більше 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки. У цих регіонах відбувається 70% всіх випадків смерті від раку.

У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирають від наступних п’яти видів раку (в порядку убування): раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.

У всьому світі найбільша кількість жінок помирають від наступних п’яти видів раку (в порядку убування): раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. У багатьох країнах, що розвиваються, рак шийки матки є найпоширенішим типом раку.

Вживання тютюну є найзначнішою окремою причиною раку, якій можна запобігти — більше 20% смертей від раку пов’язані з вживанням тютюну.

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Одна п’ята частина всіх ракових захворювань у світі розвивається в результаті хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту B — рак печінки.

Такі види раку, які мають значимість для громадської охорони здоров’я, як рак молочної залози, рак шийки матки та рак товстої і прямої кишки є виліковними у разі їх раннього виявлення та належного лікування.

На даний момент вже відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобігти, орієнтуючись і дотримуючись елементарних норм здорової поведінки, таких як:

— боротьба з курінням;

— фізична активність;

— збалансована та здорова їжа;

— своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки;

— утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії;

— своєчасна діагностика і увага до власного здоров’я.

Довгий час діагноз “онкологічна патологія” сприймався як вирок, але сьогодні рівень розвитку онкологічної науки дозволяє стверджувати: рак — не вирок, це виліковна хвороба.

Безліч сучасних лікувальних закладів в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.

Звичайно, що часом вартість таких обстежень — не кожному українцю по кишені. Проте, завжди треба пам’ятати, що лікувати хвороби в рази дорожче, аніж вживати заходів для її профілактики.

Окрім регулярних обстежень організму (навіть без симптомів хвороби) лікарі радять берегти своє здоров’я повсякдень. Тут у нагоді стануть фізичні справи, правильне харчування та хороший сон.

Тож, до Всесвітнього дня боротьби з раком варто кожному українцю згадати про свій організм, подбати про нього та відвідати лікаря, чим, можливо, навіть, гарантувати собі життя!

Довідково: Онкологічний скринінг, як правило, включає в себе магнітно-резонансну томографію (МРТ — ред.) та комп’ютерну томографію (КТ — ред.). Унікальність КТ досліджень, в свою чергу, полягає у тому, що це є універсальний метод пошарового дослідження тонких шарів тканин.

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