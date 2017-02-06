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Международный союз против рака объявил трехлетнюю кампанию "Мы можем. Я могу. 2016-2018"

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Святошинская районная государственная администрация в городе Киев напоминает, что Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями объявил 4 февраля Всемирным днем борьбы с раком для того, чтобы повысить осведомленность людей о раке, обращая внимание на предотвращение, выявление и лечение этого заболевания, передает УНН.

Международный союз против рака объявил трехлетнюю кампанию "Мы можем. Я могу. 2016-2018"

Цель этого дня во всем мире - это повышение осведомленности людей о раке как одном из самых страшных и губительных заболеваний современной цивилизации.

"Международный день защиты от рака призывает широкую общественность с задачами, стоящими перед нашим миром в борьбе с раковыми заболеваниями и призывает неравнодушных политиков и организаций-членов UICC относится к раку, как к одному из политических приоритетов.

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В этот день в 2016 году Международный союз против рака (UICC) объявил трехлетнюю кампанию "Мы можем. Я могу. 2016-2018", которая поможет понять, что мы вместе и каждый лично можем сделать, чтобы остановить распространение рака в мире", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что кампания предусматривает 20 шагов, которые нужно предпринять, чтобы спасти человеческие жизни, достичь равенства в доступе к лучшим медицинским практикам и предоставить вопросу борьбы против рака приоритетный статус на политическом уровне.

В частности, "Мы можем":

- Побуждать к действию и действовать, чтобы уменьшить смертность от рака;

- Обеспечивать профилактику рака;

- Искоренять табу в отношении рака;

- Создавать здоровую окружающую среду для жизни;

- Улучшать доступ к лечению;

- Готовить квалифицированных специалистов в области онкологии;

- Мобилизовать общество для борьбы с раком;

- Формировать государственную политику в отношении рака;

- Доказать экономическую целесообразность борьбы против рака;

- Объединить усилия для лучшего эффекта.

"Я могу":

- Вести здоровый образ жизни;

- Убедиться, что ранняя диагностика спасает жизни;

- Обращаться за поддержкой в ​​случае необходимости;

- Поддерживать окружающих, которые болеют раком;

- Управлять процессом собственного лечения;

- Любить и быть любимым;

- Быть собой; вернуться на работу после лечения;

- Поделиться с другими своей историей;

- Открыто говорить о проблеме рака.

Как известно, рак - главная причина смертности в мире. Ежегодно от онкологии умирает больше 8 млн человек. И трети из этих смертей можно было бы избежать, если бы болезнь обнаружили вовремя.

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Более 60% новых случаев заболевания раком зарегистрированы в странах Африки, Азии и Центральной и Южной Америки. В этих регионах происходит 70% всех случаев смерти от рака.

Во всем мире наибольшее количество мужчин умирают от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода.

Во всем мире наибольшее количество женщин умирают от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки. Во многих развивающихся странах, рак шейки матки является самым распространенным типом рака.

Употребление табака является самой значительной отдельной причиной рака, которую можно предотвратить - более 20% смертей от рака связаны с употреблением табака.

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Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B - рак печени.

Такие виды рака, которые имеют значимость для общественного здравоохранения, как рак молочной железы, рак шейки матки и рак толстой и прямой кишки является излечимыми в случае их раннего выявления и надлежащего лечения.

На данный момент уже известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить, ориентируясь и следуя элементарных норм здорового поведения, таких как:

- Борьба с курением;

- Физическая активность;

- Сбалансированная и здоровая пища;

- Своевременная вакцинация против вирусов, которые вызывают рак печени и шейки матки;

- Воздержание от длительного пребывания на солнце и в солярии;

- Своевременная диагностика и внимание к собственному здоровью.

Долгое время диагноз "онкологическая патология" воспринимался как приговор, но сегодня уровень развития онкологической науки позволяет утверждать: рак - не приговор, это излечимая болезнь.

Множество современных лечебных учреждений в Украине сегодня готовы предложить и женщинам и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининга.

Конечно, время стоимость таких обследований - не каждому украинцу по карману. Однако, всегда надо помнить, что лечить болезни в разы дороже, чем принимать меры для ее профилактики.

Кроме регулярных обследований организма (даже без симптомов болезни) врачи советуют беречь свое здоровье повседневно. Здесь пригодятся физические дела, правильное питание и хороший сон.

Поэтому, к Всемирному дню борьбы с раком стоит каждому украинцу вспомнить о своем организме, позаботиться о нем и посетить врача, чем, возможно, даже гарантировать себе жизнь!

Справка: Онкологический скрининг, как правило, включает в себя магнитно-резонансную томографию (МРТ - ред.) и компьютерную томографию (КТ - ред.). Уникальность КТ исследований, в свою очередь, состоит в том, что это универсальный метод послойного исследования тонких слоев тканей.

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