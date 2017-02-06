Международный союз против рака объявил трехлетнюю кампанию "Мы можем. Я могу. 2016-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Святошинская районная государственная администрация в городе Киев напоминает, что Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями объявил 4 февраля Всемирным днем борьбы с раком для того, чтобы повысить осведомленность людей о раке, обращая внимание на предотвращение, выявление и лечение этого заболевания, передает УНН.
Цель этого дня во всем мире - это повышение осведомленности людей о раке как одном из самых страшных и губительных заболеваний современной цивилизации.
"Международный день защиты от рака призывает широкую общественность с задачами, стоящими перед нашим миром в борьбе с раковыми заболеваниями и призывает неравнодушных политиков и организаций-членов UICC относится к раку, как к одному из политических приоритетов.
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В этот день в 2016 году Международный союз против рака (UICC) объявил трехлетнюю кампанию "Мы можем. Я могу. 2016-2018", которая поможет понять, что мы вместе и каждый лично можем сделать, чтобы остановить распространение рака в мире", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что кампания предусматривает 20 шагов, которые нужно предпринять, чтобы спасти человеческие жизни, достичь равенства в доступе к лучшим медицинским практикам и предоставить вопросу борьбы против рака приоритетный статус на политическом уровне.
В частности, "Мы можем":
- Побуждать к действию и действовать, чтобы уменьшить смертность от рака;
- Обеспечивать профилактику рака;
- Искоренять табу в отношении рака;
- Создавать здоровую окружающую среду для жизни;
- Улучшать доступ к лечению;
- Готовить квалифицированных специалистов в области онкологии;
- Мобилизовать общество для борьбы с раком;
- Формировать государственную политику в отношении рака;
- Доказать экономическую целесообразность борьбы против рака;
- Объединить усилия для лучшего эффекта.
"Я могу":
- Вести здоровый образ жизни;
- Убедиться, что ранняя диагностика спасает жизни;
- Обращаться за поддержкой в случае необходимости;
- Поддерживать окружающих, которые болеют раком;
- Управлять процессом собственного лечения;
- Любить и быть любимым;
- Быть собой; вернуться на работу после лечения;
- Поделиться с другими своей историей;
- Открыто говорить о проблеме рака.
Как известно, рак - главная причина смертности в мире. Ежегодно от онкологии умирает больше 8 млн человек. И трети из этих смертей можно было бы избежать, если бы болезнь обнаружили вовремя.
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Более 60% новых случаев заболевания раком зарегистрированы в странах Африки, Азии и Центральной и Южной Америки. В этих регионах происходит 70% всех случаев смерти от рака.
Во всем мире наибольшее количество мужчин умирают от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода.
Во всем мире наибольшее количество женщин умирают от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки. Во многих развивающихся странах, рак шейки матки является самым распространенным типом рака.
Употребление табака является самой значительной отдельной причиной рака, которую можно предотвратить - более 20% смертей от рака связаны с употреблением табака.
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Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B - рак печени.
Такие виды рака, которые имеют значимость для общественного здравоохранения, как рак молочной железы, рак шейки матки и рак толстой и прямой кишки является излечимыми в случае их раннего выявления и надлежащего лечения.
На данный момент уже известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить, ориентируясь и следуя элементарных норм здорового поведения, таких как:
- Борьба с курением;
- Физическая активность;
- Сбалансированная и здоровая пища;
- Своевременная вакцинация против вирусов, которые вызывают рак печени и шейки матки;
- Воздержание от длительного пребывания на солнце и в солярии;
- Своевременная диагностика и внимание к собственному здоровью.
Долгое время диагноз "онкологическая патология" воспринимался как приговор, но сегодня уровень развития онкологической науки позволяет утверждать: рак - не приговор, это излечимая болезнь.
Множество современных лечебных учреждений в Украине сегодня готовы предложить и женщинам и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининга.
Конечно, время стоимость таких обследований - не каждому украинцу по карману. Однако, всегда надо помнить, что лечить болезни в разы дороже, чем принимать меры для ее профилактики.
Кроме регулярных обследований организма (даже без симптомов болезни) врачи советуют беречь свое здоровье повседневно. Здесь пригодятся физические дела, правильное питание и хороший сон.
Поэтому, к Всемирному дню борьбы с раком стоит каждому украинцу вспомнить о своем организме, позаботиться о нем и посетить врача, чем, возможно, даже гарантировать себе жизнь!
Справка: Онкологический скрининг, как правило, включает в себя магнитно-резонансную томографию (МРТ - ред.) и компьютерную томографию (КТ - ред.). Уникальность КТ исследований, в свою очередь, состоит в том, что это универсальный метод послойного исследования тонких слоев тканей.