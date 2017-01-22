Міжнародний союз біатлоністів розпочав офіційне розслідування щодо Союзу біатлоністів Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22. січня. УНН. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відкрив офіційне розслідування відносно Союзу біатлоністів Росії в зв'язку з новими звинуваченнями з приводу масового застосування допінгу в російському спорті, які містилися у другій частині доповіді експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За результатами зустрічі прийнято рішення не усувати збірну Росії з цього виду спорту від змагань. При цьому відносно семи атлетів, проти яких 22 грудня 2016 року було відкриті розслідування, слідчі дії будуть продовжені, зазначається на сайті IBU.
Щодо інших спортсменів в даний час немає достатніх доказів, підкреслюється в заяві міжнародної організації.
На засіданні виконкому IBU обговорювалося також лист від понад 170 спортсменів з різних країн світу, які звернулися на початку січня з закликом посилити боротьбу з допінгом. В організації підкреслили, що пропозиції спортсменів спрямовані юридичному комітету організації, щоб він підготував можливі поправки до чинного регламенту і представив їх на розгляд виконкому.
IBU також звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з проханням інтенсифікувати процес перевірки допінг-проб спортсменів-учасників Олімпіади в Сочі в 2014 році.
Як повідомляв УНН, М.Фуркад має намір обговорити з широким колом біатлоністів можливий бойкот етапів Кубків Світу.