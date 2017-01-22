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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный союз биатлонистов начал официальное расследование Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов начал официальное расследование Союза биатлонистов России

Киев • УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 22. января. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России в связи с новыми обвинениями по поводу массового применения допинга в российском спорте, которые содержались во второй части доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По результатам встречи принято решение не устранять сборную России по этому виду спорта от соревнований. При этом в отношении семи атлетов, против которых 22 декабря 2016 года было открыто расследования, следственные действия будут продолжены, отмечается на сайте IBU.

Что касается других спортсменов в настоящее время нет достаточных доказательств, подчеркивается в заявлении международной организации.

На заседании исполкома IBU обсуждалось также письмо от более 170 спортсменов из разных стран мира, которые обратились в начале января с призывом усилить борьбу с допингом. В организации подчеркнули, что предложения спортсменов направлены юридическому комитету организации, чтобы он подготовил возможные поправки к действующему регламенту и представил на рассмотрение исполкома.

IBU также обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой интенсифицировать процесс проверки допинг-проб спортсменов-участников Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Как сообщал УНН, М.Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов Кубков мира.

Украинские Национальные Новости

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