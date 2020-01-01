Міжнародний олімпійський комітет опублікував новорічне звернення

“Ми можемо виконати нашу місію з об’єднання світу тільки в тому випадку, якщо Олімпійські ігри будуть стояти вище будь-яких політичних розбіжностей, — сказав Бах. — Ми можемо досягти глобальної солідарності тільки в тому випадку, якщо МОК і Олімпійські ігри будуть політично нейтральними. Олімпійські ігри завжди були глобальним майданчиком для спортсменів, вони не повинні бути платформою для просування чиїхось політичних інтересів. Ми рішуче проти зростаючої політизації спорту, тому що інакше ми не зможемо виконати нашу місію з об’єднання світу”.

Говорячи про підсумки 2019 року, Бах заявив, що МОК зробив значні зусилля для того, щоб зміцнити довіру до Олімпійських ігор. Зокрема, глава МОК відзначив, що організація взяла на себе зобов’язання розробити план дій для посилення захисту чистих спортсменів, на це МОК виділить 10 млн доларів. “Це зобов’язання є важливим кроком вперед у боротьбі з допінгом у взаємодії з Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA)”, — сказав він.

Крім того, Бах нагадав, що в 2020 році відбудуться літні Олімпійські ігри, які пройдуть з 24 липня по 9 серпня в Токіо, а 9-22 січня швейцарська Лозанна прийме зимові юнацькі Олімпійські ігри. “Ми починаємо цей знаменний рік з зимових юнацьких Олімпійських ігор в Лозанні, які стануть особливим моментом для всіх юних спортсменів. Вперше цей унікальний фестиваль культури, молоді та зимового спорту прийде до нас додому, в олімпійську столицю. Зимові юнацькі Олімпійські ігри надихнуть нове покоління з допомогою олімпійського спорту і олімпійських цінностей”, — сказав він.

“Коли почнуться Олімпійські ігри 2020 року, весь світ буде дивитися на Японію, більше половини населення планети буде стежити за цією Олімпіадою, яка продемонструє свою справжню універсальність. Я ніколи не бачив, щоб господар Ігор так готувався до проведення змагань, як це робить Токіо. Усі складові для успішного проведення Олімпіади вже готові ”, - додав Бах.

Варто нагадати, що у грудні в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020.