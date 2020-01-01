Міжнародний олімпійський комітет опублікував новорічне звернення

ukru
07:14 • 5032 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 10298 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 23635 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 108216 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 161035 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 260212 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260393 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254895 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236128 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203910 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 33977 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 36493 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 58290 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 42463 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 39812 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 10319 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 23651 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 18713 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 42463 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 260212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 87594 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 36934 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142523 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155486 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114757 перегляди
Актуальне
Міжнародний олімпійський комітет опублікував новорічне звернення

Міжнародний олімпійський комітет опублікував новорічне звернення

Київ • УНН

 • 9988 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Олімпійські ігри є глобальним майданчиком для спортсменів, вони не повинні бути платформою для просування чиїхось політичних інтересів. Про це йдеться у новорічному зверненні президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, яке опубліковано на офіційному сайті організації, передає УНН.

“Ми можемо виконати нашу місію з об’єднання світу тільки в тому випадку, якщо Олімпійські ігри будуть стояти вище будь-яких політичних розбіжностей, — сказав Бах. — Ми можемо досягти глобальної солідарності тільки в тому випадку, якщо МОК і Олімпійські ігри будуть політично нейтральними. Олімпійські ігри завжди були глобальним майданчиком для спортсменів, вони не повинні бути платформою для просування чиїхось політичних інтересів. Ми рішуче проти зростаючої політизації спорту, тому що інакше ми не зможемо виконати нашу місію з об’єднання світу”.

Говорячи про підсумки 2019 року, Бах заявив, що МОК зробив значні зусилля для того, щоб зміцнити довіру до Олімпійських ігор. Зокрема, глава МОК відзначив, що організація взяла на себе зобов’язання розробити план дій для посилення захисту чистих спортсменів, на це МОК виділить 10 млн доларів. “Це зобов’язання є важливим кроком вперед у боротьбі з допінгом у взаємодії з Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA)”, — сказав він.

Крім того, Бах нагадав, що в 2020 році відбудуться літні Олімпійські ігри, які пройдуть з 24 липня по 9 серпня в Токіо, а 9-22 січня швейцарська Лозанна прийме зимові юнацькі Олімпійські ігри. “Ми починаємо цей знаменний рік з зимових юнацьких Олімпійських ігор в Лозанні, які стануть особливим моментом для всіх юних спортсменів. Вперше цей унікальний фестиваль культури, молоді та зимового спорту прийде до нас додому, в олімпійську столицю. Зимові юнацькі Олімпійські ігри надихнуть нове покоління з допомогою олімпійського спорту і олімпійських цінностей”, — сказав він.

“Коли почнуться Олімпійські ігри 2020 року, весь світ буде дивитися на Японію, більше половини населення планети буде стежити за цією Олімпіадою, яка продемонструє свою справжню універсальність. Я ніколи не бачив, щоб господар Ігор так готувався до проведення змагань, як це робить Токіо. Усі складові для успішного проведення Олімпіади вже готові ”, - додав Бах.

Варто нагадати, що у грудні в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50