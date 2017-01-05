Міжнародний флешмоб музейних селфі стартує в Україні 18 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Україні 18 січня відбудеться міжнародний флешмоб музейних селфі, бажаючі зможуть сфотографуватись в будь-якому музеї заповідника “Софія Київська”. Про це повідомляється на сторінці Національного заповідника “Софія Київська” у Facebook, передає УНН.
“18 січня 2017 року — Міжнародний флешмоб музейних селфі. Завітайте до одного з наших музеїв, сфотографуйтеся на фоні чи поруч з улюбленим експонатом Заповідника та опублікуйте його у Facebook із хештегом #MuseumSelfie. Найяскравіші селфі прикрасять нашу сторінку”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в Україні акція проходить вже втретє.
Нагадаємо, 21 січня 2016 року у столичному музеї Ханенків відбувся День селфі.