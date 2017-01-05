Международный флэшмоб музейных cелфи стартует в Украине 18 января
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Украине 18 января состоится международный флешмоб музейных cелфи, желающие смогут сфотографироваться в любом музее заповедника "София Киевская". Об этом сообщается на странице Национального заповедника "София Киевская" в Facebook, передает УНН.
"18 января 2017 г. - Международный флэшмоб музейных селфи. Посетите один из наших музеев, сфотографируйтесь на фоне или рядом с любимым экспонатом заповедника и опубликуйте его в Facebook с хэштегом #MuseumSelfie. Самые яркие селфи украсят нашу страницу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Украине акция проходит уже в третий раз.
Напомним, 21 января 2016 года в столичном музее Ханенко состоялся День селфи.