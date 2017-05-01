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Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва стартував в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 1 травня. УНН. Учора, 30 квітня, у центрі Ужгорода на площі Театральній відбулася презентація ІІ міжнародного фестивалю вогняного мистецтва та шоу-програм “FIRE LIFE FEST”, передає кореспондент УНН.

Міжнародний фестиваль вогняного мистецтва стартував в Ужгороді

У переддень офіційного старту фестивалю його учасники продемонстрували ужгородцям та гостям міста імпровізовані виступи. Подивитися на вуличне вогняне шоу прийшли кілька сотень глядачів.

За словами одного з організаторів заходу Ірини Мартин, цього року артистів приїхало на третину більше, ніж у 2016 році.
“Цього року на ужгородський фестиваль вогню приїхали понад сотню учасників. Розширилася і географія. Окрім артистів з Дніпра, Харкова, Києва, Житомира, Запоріжжя, Львова, Херсона та Закарпаття до нас приєдналися фаєрщики з кількох міст Білорусі, з Німеччини та Франції. Також ми урізноманітнили програму фестивалю. Тепер тут можна буде побачити не лише вогняне, але й світлодіодне і неонове шоу. А ще ми дуже раді, що до нас приїхала циркова студія з Херсону, яка продемонструє виступи еквілібристів та повітряних гімнастів...”, — розповіла І. Мартин.

Кілька артистів завітали на фестиваль вогню у м. Ужгород вже вдруге, однак вони покажуть виключно нові програми, а дехто підготував до свята прем′єрні виступи. Унікальний номер готує ужгородська команда — у перший день фестивалю вони презентують глядачам вогняну конструкцію, яку виготовили спеціально для фестивалю і якої після виступу не стане.

Богдан Зубенко з Києва приїздить на “FIRE LIFE FEST” вдруге. Хлопець, основна робота якого програмування, полюбляє працювати з вогняними атрибутами, видихати вогонь і виступати на різноманітних фестивалях.

“Цьому захопленню вже майже п′ять років. Вчився самотужки, переважно за відеороликами в інтернеті. Зараз виступатиму з реквізитом, який називається драгон-стаф. Він має по п′ять фітілів на кожному кінці, його можна крутити, підкидати і катати по тілу. Однак це один з найбільш безпечних реквізитів у фаєрщиків, адже вогонь знаходиться далеко від тіла...”, — розповів УНН про своє захоплення Б. Зубенко.

Основна програма міжнародного фестивалю вогняного мистецтва та шоу-програм “FIRE LIFE FEST” триватиме 1-2 травня. Захід доповнить фестивальну програму святкових днів на Закарпатті. Так, сьогодні, 1 травня, у с.Косино Берегівського району відбудеться V міжнародний Чемпіонат Бограчу та Фестиваль бограчу (традиційна закарпатська перша страва — ред.), у м. Мукачево триватиме гастрономічний фестиваль “Огинь і мнясо”, в Ужгороді — фестиваль-ярмарок “Сонячний напій”, який продовжили на один день.

Як раніше повідомляв УНН, ярмарок “Сонячний напій” стартував в Ужгороді.

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