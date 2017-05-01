Международный фестиваль огненного искусства стартовал в Ужгороде

В канун официального старта фестиваля его участники продемонстрировали ужгородцам и гостям города импровизированные выступления. Посмотреть на уличное огненное шоу пришли несколько сотен зрителей.

По словам одного из организаторов мероприятия Ирины Мартин, в этом году артистов приехало на треть больше, чем в 2016 году.

"В этом году на ужгородский фестиваль огня приехали более сотни участников. Расширилась и география. Кроме артистов из Днепра, Харькова, Киева, Житомира, Запорожья, Львова, Херсона и Закарпатья к нам присоединились фаерщики из нескольких городов Беларуси, из Германии и Франции. Также мы разнообразили программу фестиваля. Теперь здесь можно будет увидеть не только огненное, но и светодиодная и неоновое шоу. А еще мы очень рады, что к нам приехала цирковая студия из Херсона, которая продемонстрирует выступления эквилибристов и воздушных гимнастов ... ", - рассказала И. Мартин.

Несколько артистов посетили фестиваль огня в г.. Ужгород уже второй раз, однако они покажут исключительно новые программы, а некоторые подготовил к празднику премьерные выступления. Уникальный номер готовит ужгородская команда - в первый день фестиваля они представляют зрителям огненную конструкцию, которую изготовили специально для фестиваля и какой после выступления не станет.

Богдан Зубенко из Киева приезжает на "FIRE LIFE FEST" во второй раз. Парень, основная работа которого программирования, любит работать с огненными атрибутами, выдыхать огонь и выступать на различных фестивалях.

"Этому увлечению уже почти пять лет. Учился самостоятельно, преимущественно за видеороликами в интернете. Сейчас выступать с реквизитом, который называется драгон-стаф. Он по пять фитиль на каждом конце, его можно крутить, подбрасывать и катать по телу. Однако это один из самых безопасных реквизитов в фаерщиков, ведь огонь находится далеко от тела ... ", - рассказал УНН о своем увлечении Б. Зубенко.

Основная программа международного фестиваля огненного искусства и шоу-программ "FIRE LIFE FEST" пройдет 1-2 мая. Запад дополнит фестивальную программу праздничных дней в Закарпатье. Так, сегодня, 1 мая, в с.Косино Береговского района состоится V международный Чемпионат Бограч и Фестиваль бограча (традиционная закарпатская первое блюдо - ред.), В г.. Мукачево продлится гастрономический фестиваль "Огино и Мнясо", в Ужгороде - фестиваль-ярмарка "Солнечный напиток", который продлили на один день.

Как ранее сообщал, ярмарка "Солнечный напиток" стартовал в Ужгороде.