Міжнародний день людини із синдромом Дауна відзначать в Україні

День проведення Міжнародного дня людини із синдромом Дауна вибраний не випадково, це двадцять перший день третього місяця пов’язаний з 3 копіями 21-ої хромосоми.

Так, у низці українських міст відбудуться заходи за участю “сонячних” людей.

Наприклад, у Львові відбудеться марафон акцій для дітей з синдромом Дауна і їхніх сімей, а також всіх зацікавлених осіб. Сьогодні також заплановане проведення акції “Вправні ручки” для дітей із синдромом Дауна. Окрім того на площі Ринок, перед входом в Ратушу відбудеться спортивна акція “Молоді спортсмени”.

Сьогодні о 14:00, у одному з тайм-клубів Кропивницького відбудеться захід до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна “Синдром сонячної доброти”.

“Cьогодні Міжнародний день людей з синдромом Дауна і ми організували для них цей захід. Ми запросили і депутатів, і всіх небайдужих, аби прийшли і познайомились з такими дітками, почули їх, дізналися про них. Плюс до того запросили аніматорів, підготували інші розваги, приміром, малюнки на воді, і, звісно, буде піца та інші смаколики”, — повідомила співорганізатор акції Людмила Шукрута.

За її словами, серед іншого організатори мають на меті розповісти про проблеми людей з синдромом Дауна, оскільки для них немає спеціалізованих закладів, реабілітаційних центрів. Не розроблено програму раннього втручання, аби від того моменту, коли лікарі повідомлять про особливість майбутньої дитини її батькам, з родиною розпочинали працювати психологи та інші фахівці.

У Дніпрі ж в приміщенні міської ради (просп. Д. Яворницького, 75-А, 3 поверх, зала засідань) відбудеться презентація відео-лекції для лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, гінекологів щодо ведення дітей з синдромом Дауна.

Одесити, як завжди, по-своєму і оригінально відзначать цей день. Сьогодні в Одесі відбудеться акція на підтримку людей із синдромом Дауна “Різнокольорові шкарпетки”.

Суть акції в тому, щоб висловити підтримку людям, що страждають синдромом Дауна. Для цього потрібно одягти шкарпетки із зображенням хромосом, зробити з них шарф або краватку, або просто прив’язати до сумки. Це допоможе звернути увагу суспільства на проблеми “сонячних” дітей і дорослих. Суть акції проста: купивши у організаторів шкарпетки, ви допоможете дітям з синдромом Дауна. Учасників акції просять сфотографуватися зі шкарпетками і розмістити їх в соціальних мережах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українка із синдромом Дауна здобула Гран-прі на музичному конкурсі в Болгарії

Окрім цього, 21 березня, представники громадських організацій з усіх великих міст України приїдуть до Києва і попрямують до Верховної Ради. “Сонячні українці” планують поспілкуватися з депутатами і розповісти їм про те, як живуть і про що мріють.

Довідка УНН: вперше цей День став щорічно відзначатися з 2006 року і був заснований на VI міжнародному симпозіумі по синдрому Дауна, проведеному в Пальма-де-Майорка, за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдром.

Як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1:600-800 всіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків.