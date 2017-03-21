Міжнародний день людини із синдромом Дауна відзначать в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, 21 березня, відзначається Міжнародний день людей із синдромом Дауна, передає УНН.
День проведення Міжнародного дня людини із синдромом Дауна вибраний не випадково, це двадцять перший день третього місяця пов’язаний з 3 копіями 21-ої хромосоми.
Так, у низці українських міст відбудуться заходи за участю “сонячних” людей.
Наприклад, у Львові відбудеться марафон акцій для дітей з синдромом Дауна і їхніх сімей, а також всіх зацікавлених осіб. Сьогодні також заплановане проведення акції “Вправні ручки” для дітей із синдромом Дауна. Окрім того на площі Ринок, перед входом в Ратушу відбудеться спортивна акція “Молоді спортсмени”.
Сьогодні о 14:00, у одному з тайм-клубів Кропивницького відбудеться захід до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна “Синдром сонячної доброти”.
“Cьогодні Міжнародний день людей з синдромом Дауна і ми організували для них цей захід. Ми запросили і депутатів, і всіх небайдужих, аби прийшли і познайомились з такими дітками, почули їх, дізналися про них. Плюс до того запросили аніматорів, підготували інші розваги, приміром, малюнки на воді, і, звісно, буде піца та інші смаколики”, — повідомила співорганізатор акції Людмила Шукрута.
За її словами, серед іншого організатори мають на меті розповісти про проблеми людей з синдромом Дауна, оскільки для них немає спеціалізованих закладів, реабілітаційних центрів. Не розроблено програму раннього втручання, аби від того моменту, коли лікарі повідомлять про особливість майбутньої дитини її батькам, з родиною розпочинали працювати психологи та інші фахівці.
У Дніпрі ж в приміщенні міської ради (просп. Д. Яворницького, 75-А, 3 поверх, зала засідань) відбудеться презентація відео-лекції для лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, гінекологів щодо ведення дітей з синдромом Дауна.
Одесити, як завжди, по-своєму і оригінально відзначать цей день. Сьогодні в Одесі відбудеться акція на підтримку людей із синдромом Дауна “Різнокольорові шкарпетки”.
Суть акції в тому, щоб висловити підтримку людям, що страждають синдромом Дауна. Для цього потрібно одягти шкарпетки із зображенням хромосом, зробити з них шарф або краватку, або просто прив’язати до сумки. Це допоможе звернути увагу суспільства на проблеми “сонячних” дітей і дорослих. Суть акції проста: купивши у організаторів шкарпетки, ви допоможете дітям з синдромом Дауна. Учасників акції просять сфотографуватися зі шкарпетками і розмістити їх в соціальних мережах.
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Окрім цього, 21 березня, представники громадських організацій з усіх великих міст України приїдуть до Києва і попрямують до Верховної Ради. “Сонячні українці” планують поспілкуватися з депутатами і розповісти їм про те, як живуть і про що мріють.
Довідка УНН: вперше цей День став щорічно відзначатися з 2006 року і був заснований на VI міжнародному симпозіумі по синдрому Дауна, проведеному в Пальма-де-Майорка, за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдром.
Як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1:600-800 всіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків.