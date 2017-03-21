Международный день человека с синдромом Дауна отметят в Украине

День проведения Международного дня человека с синдромом Дауна выбрали не случайно, этот двадцать первый день третьего месяца связан с 3 копиями двадцать первой хромосомы.

Так, в ряде украинских городов пройдут мероприятия с участием "солнечных" людей.

Например, во Львове состоится марафон акций для детей с синдромом Дауна и их семей, а также всех заинтересованных лиц. Сегодня также запланировано проведение акции "Умелые ручки" для детей с синдромом Дауна. Кроме того, на площади Рынок, перед входом в Ратушу состоится спортивная акция "Молодые спортсмены".

Сегодня в 14:00, в одном из тайм-клубов Кропивницкого состоится мероприятие к Международному дню людей с синдромом Дауна "Синдром солнечной доброты".

"Сегодня Международный день людей с синдромом Дауна и мы организовали для них это мероприятие. Мы пригласили и депутатов, и всех неравнодушных, чтобы пришли и познакомились с такими детьми, услышали их, узнали о них. Плюс к тому пригласили аниматоров, подготовили другие развлечения, например, рисунки на воде, и, конечно, будет пицца и другие вкусности", - сообщила соорганизатор акции Людмила Шукрута.

По ее словам, среди прочего организаторы намерены рассказать о проблемах людей с синдромом Дауна, поскольку для них нет специализированных учреждений, реабилитационных центров. Не разработаны программы раннего вмешательства, чтобы с того момента, когда врачи сообщат об особенностях будущего ребенка его родителям, с семьей начинали работать психологи и другие специалисты.

В Днепре же в помещении городского совета (пр. Д.Яворницкого, 75-А, 3 этаж, зал заседаний) состоится презентация видео-лекции для врачей общей практики семейной медицины, педиатров, гинекологов по ведению детей с синдромом Дауна.

Одесситы, как всегда, по-своему и оригинально отметят этот день. Сегодня в Одессе состоится акция в поддержку людей с синдромом Дауна "Разноцветные носки".

Суть акции в том, чтобы выразить поддержку людям, страдающим синдромом Дауна. Для этого нужно надеть носки с изображением хромосом, сделать из них шарф или галстук, или просто привязать к сумке. Это поможет обратить внимание общества на проблемы "солнечных" детей и взрослых. Суть акции проста: купив у организаторов носки, вы поможете детям с синдромом Дауна. Участников акции просят сфотографироваться с носками и разместить их в социальных сетях.

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Кроме этого, 21 марта, представители общественных организаций из всех крупных городов Украины приедут в Киев и отправятся в Верховную Раду. "Солнечные Украинцы" планируют пообщаться с депутатами и рассказать им о том, как живут и о чем мечтают.

Справка УНН: впервые этот День стал ежегодно отмечаться с 2006 года и был основан на VI международном симпозиуме по синдрому Дауна, проведенном в Пальма-де-Майорка, по инициативе правлений Европейской и Всемирной ассоциаций Даун-синдром.

Как свидетельствуют статистические данные, вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна составляет 1:600-800 всех новорожденных и не зависит от расы, места жительства, образа жизни или социального положения родителей.