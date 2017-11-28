Міжнародний аеропорт на Балі не працюватиме ще добу через вулканічний попіл

Повідомляється, що над верхівкою вулкану видно масивні стовпи диму, який піднімається на висоту до 3 км.

Влада спершу закрила аеропорт на добу, скасувавши понад 400 рейсів. А у вівторок продовжила закриття до ранку середи.

Близько 59 тисяч пасажирів застрягли на летовищі.

Крім того повідомляється, що влада роздає маски у тих районах, які накриває попелом

Нагадаємо, гора почала проявляти активність минулого тижня, і влада побоюється повномасштабного виверження. У понеділок рівень загрози підняли до червоного. Близько 100 тисячам людей наказали евакуюватися з районів довкола гори.