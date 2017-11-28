Международный аэропорт на Бали не будет работать еще сутки-за вулканического пепла

Сообщаетяс, что над верхушкой вулкана видны массивные столбы дыма, который поднимается на высоту до 3 км.

Власти сначала закрыли аэропорт в сутки, отменив более 400 рейсов. А во вторник продолжила закрытия до утра среды.

Около 59 000 пассажиров застряли в аэропорту.

Кроме того сообщается, что власть раздает маски в тех районах, накрывает пеплом

Напомним, гора начала проявлять активность на прошлой неделе, и власти опасаются полномасштабного извержения. В понедельник уровень угрозы подняли до красного. Около 100 тысячам людей приказали эвакуироваться из районов вокруг горы.