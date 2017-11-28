Международный аэропорт на Бали не будет работать еще сутки-за вулканического пепла
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Международный эропорту Бали закрыли еще на 24 часа из-за того, что гора Агунг выбрасывает в атмосферу большие объемы пепла, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина .
Сообщаетяс, что над верхушкой вулкана видны массивные столбы дыма, который поднимается на высоту до 3 км.
Власти сначала закрыли аэропорт в сутки, отменив более 400 рейсов. А во вторник продолжила закрытия до утра среды.
Около 59 000 пассажиров застряли в аэропорту.
Кроме того сообщается, что власть раздает маски в тех районах, накрывает пеплом
Напомним, гора начала проявлять активность на прошлой неделе, и власти опасаются полномасштабного извержения. В понедельник уровень угрозы подняли до красного. Около 100 тысячам людей приказали эвакуироваться из районов вокруг горы.