Міжнародні інституції задоволені відбором членів наглядової ради незалежного оператора ГТС

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міжнародні інституції (ЄБРР, Представництво ЄС в Україні, USAID, Посол Франції в Україні, Секретаріат Енергетичного Співтовариства) висловили вдячність Премєр-міністру за якісно проведений та прозорий конкурс незалежних членів наглядової ради ПАТ “Магістральні газопроводи України”, а також сподіваються на роз’яснення ролі “МГУ”, зважаючи на те, що на сьогодні управління ГТС здійснює “Укртрансгаз”. Про це йдеться у листі міжнародних організацій, який є у розпорядженні УНН.