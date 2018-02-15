Міжнародні інституції задоволені відбором членів наглядової ради незалежного оператора ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міжнародні інституції (ЄБРР, Представництво ЄС в Україні, USAID, Посол Франції в Україні, Секретаріат Енергетичного Співтовариства) висловили вдячність Премєр-міністру за якісно проведений та прозорий конкурс незалежних членів наглядової ради ПАТ “Магістральні газопроводи України”, а також сподіваються на роз’яснення ролі “МГУ”, зважаючи на те, що на сьогодні управління ГТС здійснює “Укртрансгаз”. Про це йдеться у листі міжнародних організацій, який є у розпорядженні УНН.
“Ми хочемо висловити наше задоволення роботою конкурсної комісії, яка відповідала за подання пропозицій щодо короткого списку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради ПАТ „Магістральні газопроводи України“ — компанії, що діятиме в якості оператора газотранспортної системи згідно з новим Законом України „Про ринок природного газу“. Результатом цієї роботи став короткий список висококваліфікованих кандидатів з доброю репутацією...”, — йдеться у листі.
На думку міжнародних інституцій, як зазначається у листі, фактори, які посприяли цьому процесу, слід застосовувати і щодо інших держаних підприємств. А саме, вважають вони, потрібно активніше використовувати професійного консультанта з пошуку кандидатів, чітке визначення вимог до членів наглядової ради і розробка справедливих конкретних кваліфікаційних критеріїв, проведення процесу у прозорий спосіб тощо.
Водночас, як зазначається в листі, міжнародні інституції сподіваються на те, що уряд, зокрема, забезпечить належний рівень компенсації для членів наглядової ради ПАТ “МГУ”, буде вирішено проблеми з електронними деклараціями, оскільки чинні вимоги щодо звітності та розкриття інформації можуть негативно вплинути на рішення кандидатів щодо заняття відповідних посад.
Міжнародні інституції також розраховують на те, що буде роз’яснено майбутню роль ПАТ “МГУ”, враховуючи припустиму наявність конкурентних альтернатив для виконання функцій оператора ГТС після анбандлінгу.
Такий лист на ім’я Прем’єр-міністра України підписали: керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, директор регіональної місії USAID Сюзан Фріц, голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, директор Світового банку у справах білорусі, Молдови та України Сату Кахконен та посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
Нагадаємо, раніше в Міненерговугіллі зазначали, що незалежний оператор української ГТС ПАТ "Магістральні газопроводи України" може запрацювати у першому кварталі 2018 року.