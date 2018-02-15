Международные институты довольны отбором членов наблюдательного совета независимого оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Международные институты (ЕБРР, Представительство ЕС в Украине, USAID, Посол Франции в Украине, Секретариат Энергетического Сообщества) выразили благодарность Премьер-министру за качественно проведенный и прозрачный конкурс независимых членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", а также надеются на разъяснение роли "МГУ", несмотря на то, что на сегодня управление ГТС осуществляет "Укртрансгаз". Об этом говорится в письме международных организаций, которым располагает УНН.
"Мы хотим выразить наше удовлетворение работой конкурсной комиссии, которая отвечала за представление предложений относительно шорт-листа кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" - компании, которая будет действовать в качестве оператора газотранспортной системы согласно новому Закону Украины "О рынке природного газа". Результатом этой работы стал короткий список высококвалифицированных кандидатов с хорошей репутацией ... ", - говорится в письме.
По мнению международных организаций, как отмечается в письме, факторы, которые способствовали этому процессу, следует применять и в отношении других государственных предприятий. В частности, считают они, нужно активнее использовать профессионального консультанта по поиску кандидатов, четкое определение требований к членам наблюдательного совета и разработку справедливых конкретных квалификационных критериев, проведение процесса прозрачно и тому подобное.
В то же время, как отмечается в письме, международные институты надеются на то, что правительство, в частности, обеспечит надлежащий уровень компенсации для членов наблюдательного совета ПАО "МГУ", что будут решены проблемы с электронными декларациями, поскольку действующие требования по отчетности и раскрытию информации могут негативно повлиять на решения кандидатов относительно занятия соответствующих должностей.
Международные институты также рассчитывают на то, что будет разъяснено будущую роль ПАО "МГУ", учитывая допустимое наличие конкурентных альтернатив для выполнения функций оператора ГТС после анбандлинга.
Такое письмо на имя Премьер-министра Украины подписали: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, директор региональной миссии USAID Сюзан Фриц, глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
Напомним, ранее в Минэнергоугля отмечали, что независимый оператор украинской ГТС ПАО "Магистральные газопроводы Украины" может заработать в первом квартале 2018 года.