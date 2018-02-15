Международные институты довольны отбором членов наблюдательного совета независимого оператора ГТС

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Международные институты (ЕБРР, Представительство ЕС в Украине, USAID, Посол Франции в Украине, Секретариат Энергетического Сообщества) выразили благодарность Премьер-министру за качественно проведенный и прозрачный конкурс независимых членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", а также надеются на разъяснение роли "МГУ", несмотря на то, что на сегодня управление ГТС осуществляет "Укртрансгаз". Об этом говорится в письме международных организаций, которым располагает УНН.